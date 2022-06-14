Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

Çelenk sunulması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması

Dedektör köpeklerin gösterisi

Jandarma Komando timinin gösterisi

Rehine kurtarılması

Serginin gezilmesi Muş Van, Hakkari ve Bitlis te Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

MUŞ (AA) –Muş, Van, Hakkari ve Bitlis te Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam eden törende, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı okundu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Kaplan, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan, asker ve polisler katıldı.

Hakkari

Valilik önündeki törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu'nun Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajının okunduğu tören, 4 yaşındaki Belinay Hira Gümüş'ün "Bayrak" şiirini okumasıyla son buldu.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Yüzbaşı Okan Yazıcı'nın, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş tarihçesini okumasıyla tören sona erdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ile beraberindeki heyet daha sonra Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Vali Çağatay, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı, başarı diledi.

Muş

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde devam etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajının okunduğu törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, jandarmanın Cumhuriyet'ten daha eski tarihe sahip Osmanlı'dan miras kalan bir teşkilat olduğunu söyledi.

Teşkilatın her geçen gün geliştiğini ve görevini layıkıyla yaptığını ifade eden Gündüzöz, "Teknolojinin her imkanıyla donatılmış bir Jandarma Teşkilatımız var. Bundan 20-30 yıl önce düşünemediğimiz imkanlar ve yetenekler çok şükür jandarmamızın artık elinde bu imkanları kullanmaktadır. Suçlularla mücadelede ve özellikle terördeki başarıda bu imkan ve kabiliyetlerin artması da önemli bir faktördür." dedi.

Jandarma teşkilatının 30 yıldır en ücra yerde bile güvenliği sağladığını, vatandaşların huzurunu temin ettiğini vurgulayan Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Mülki İdare'de 30 yıldır görev yapıyorum. Zaman zaman genç yaşlarımızda ve şimdi de böyle belden aşağı vurmalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıpratmaya yönelik kisvesi, unvanı ne olursa olsun şahıslar çıkabilmektedir. Birileri de basın adı altında, onlar tabii birilerinin kalemşoru insanlara kurumlara saldırıya geçebilmekte. Birileri, birilerinin, bir şeylerin ya da bir ideolojinin rehberliğini ve propagandasını yapıyor. Bu millet öyle aziz bir millet ki vakti gelince o hainlere en ağır şekilde tokadı atmayı da bilir. Terörün uzantısı olan illegal yapıların tamamına Muş Valisi olarak bu kürsüden sesleniyorum. Bizim muhatabımız değillerdir. Biz bu konuda tarafızdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terör odaklı yaklaşan, bu bayrağa düşman olan legal ya da illegal her yapıyla mücadele içindeyiz. Makamınız, unvanınız ne olursa olsun bizi asla korkutamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır."

Albay İlhan Şen'in günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı törende, Jandarma Özel Hareket timleri silah gösterisi yaptı, dedektör köpekler de alanda görevlilerce gizlenen mayın ve uyuşturucuyu bularak alkış aldı.

İl Jandarma Komutanlığı timlerince düzenlenen tatbikatta ise senaryo gereği teröristlerce otobüste rehin alınan güvenlik güçlerinin kurtarılmasına yönelik operasyon göz doldurdu.

Vali Gündüzöz'ün, jandarmanın envanterindeki silah ve teçhizatları incelediği törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kaymakamlar, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.