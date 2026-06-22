Japon turistin yayınına müdahale edip garip hareketler yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japon turistin yayınına müdahale edip garip hareketler yaptı

22.06.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty hayatının şokunu yaşadı. Nanatta, kameraya garip hareketler yapan yaşlı adama ne diyeceğini bilemedi. Çevredeki esnaf yaşlı adama tepki gösterirken, bir kişinin saldırmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul’da sokak yayını yapan Japon canlı yayıncı Nanatty, kamerasına karşı garip ve uygunsuz hareketler yapan yaşlı bir adamın sözlü tacizine uğradı. Olay karşısında neye uğradığını şaşıran ve büyük şok yaşayan kadın yayıncı, ne diyeceğini bilemedi.

YAŞLI ADAMA SALDIRMAYA KALKTI

Durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaşlı adama anında tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine kalabalıktan bir kişinin şahsa saldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul, Güncel, turist, Japon, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Japon turistin yayınına müdahale edip garip hareketler yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Tünelde ortalık savaş alanı Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu Tünelde ortalık savaş alanı! Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Yüksekova’da görsel şölen: Devasa yarım ay Yüksekova'da görsel şölen: Devasa yarım ay
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı
Katar’da fabrikada patlama 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp Katar'da fabrikada patlama! 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti

23:48
Osimhen’e beklenen rekor teklif geldi
Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi
23:19
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22:56
Sözleri infial yaratmıştı Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi
Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
20:47
Yılanların dansı kameralara yansıdı
Yılanların dansı kameralara yansıdı
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 00:27:24. #7.13#
SON DAKİKA: Japon turistin yayınına müdahale edip garip hareketler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.