İstanbul’da sokak yayını yapan Japon canlı yayıncı Nanatty, kamerasına karşı garip ve uygunsuz hareketler yapan yaşlı bir adamın sözlü tacizine uğradı. Olay karşısında neye uğradığını şaşıran ve büyük şok yaşayan kadın yayıncı, ne diyeceğini bilemedi.
Durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaşlı adama anında tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine kalabalıktan bir kişinin şahsa saldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Son Dakika › İstanbul › Japon turistin yayınına müdahale edip garip hareketler yaptı - Son Dakika
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