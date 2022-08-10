Japonya Başbakanı Kişida, kabinesinde "Moon Tarikatı" bağlantılı isimleri değiştirdi - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kişida, kabinesinde "Moon Tarikatı" bağlantılı isimleri değiştirdi

10.08.2022 11:31
Japonya Başbakanı Kişida, kabinesinde "Moon Tarikatı" bağlantılı isimleri değiştirdi

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastının ardından gündeme gelen ve siyasilerle "Moon Tarikatı" olarak da bilinen "Birleşme Kilisesi"nin ilişkisi olduğuna dair tartışmalar üzerine kabinesinde değişikliğe gitti.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastının ardından gündeme gelen ve siyasilerle "Moon Tarikatı" olarak da bilinen "Birleşme Kilisesi"nin ilişkisi olduğuna dair tartışmalar üzerine kabinesinde değişikliğe gitti.

Son değişim, Kişida'nın Ekim 2021'de göreve başlamasından bu yana ikinci kabine değişikliği oldu.

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin 8 Temmuz'da seçim kampanyası sırasında öldürülmesinin ardından kamuoyunun Kişida'nın kabinesine ve hükümetine yönelik desteği zayıflamaya başladı.

Bakanlarına ve diğer üst düzey yetkililere, "Birleşme Kilisesi ile olan bağlantılarını gözden geçirmeleri" talimatı verdiği bilinen Kişida, değişikliğin asıl amacının Kovid-19 salgını, enflasyon, Çin ile Tayvan arasında artan gerilim ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olduğunu söyledi.

Abe'nin kardeşi görevden alındı

Değişikliği açıklayan Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, kiliseyle bağlarını kabul eden 7 bakanın görevden alındığını açıkladı.

Abe'nin kardeşi Savunma Bakanı Nobuo Kişi ve Kamu Güvenliği Komisyonu Başkanı Satoshi Ninoyu görevden alındı.

Nobuo Kişi'nin yerine eski Savunma Bakanı Yasukazu Hamada geldi ve daha önce Dışişleri ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Taro Kono ise Dijital Dönüşüm Bakanı olarak Kabine'ye geri döndü.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Koici Hagiuda'nun yerine ise Yasutoshi Nishimura getirildi. Katsunobu Kato ise Sağlık Bakanı olarak atandı.

Siyasilerin Moon Tarikatı ile ilişkileri

Eski Başbakan Abe Şinzo suikastının ardından ortaya atılan ve siyasilerle Moon Tarikatı'nın ilişkisi olduğuna dair iddialar tartışmalara yol açtı.

Abe'nin kardeşi Savunma Bakanı Nobuo Kişi, 26 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, "Birleşme Kilisesi"nin birkaç üyesiyle bağının olduğunu ve önceki seçimlerde "gönüllü" üyelerden destek aldığını belirtmişti.

Nobuo Kişi, seçim için destekçi bulunmasının önemli olduğunu söylemiş, kilise üyelerinin gelecekteki seçimde desteğine dair soruyu, "Yalnızca gönüllü oldukları için gelecek seçimde ne olacağına cevap veremem." şeklinde yanıtlamıştı.

"Moon Tarikatı" olarak da bilinen "Birleşme Kilisesi"nin eski Başkanı Kwak Chung Hwan, suikast sonucu hayatını kaybeden Abe'nin babası ve büyükbabasının Moon Tarikatı'nın kurucusu Sun Myung Moon ile yakın ilişki içinde olduklarını iddia etmişti.

Abe suikastıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, zanlı Yamagami Tetsuya'nın annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktarmıştı.

Eski Başbakan Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında vurularak öldürülmüştü.

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Kaynak: AA

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