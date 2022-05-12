Japonya Başbakanı Kishida, Finlandiya Başbakanı Marin ile görüştü - Son Dakika

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayıp kurallara dayalı küresel düzeni tehdit eden bu krize birlikte yanıt verme konusunda mutabık kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar gündemdeki tazeliğini korurken, Rusya tehdidine karşı NATO'ya üyelik başvurusu yapmaya hazırlanan Finlandiya'nın Başbakanı Sanna Marin Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile yaptığı ilk yüz yüze görüşmede Finlandiya'nın NATO'ya katılma planlarından bahsettiği öğrenilen Marin, olası üyeliğin evrensel değerleri paylaşan uluslararası toplumu güçlendireceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, kurallara dayalı küresel düzeni tehdit eden bu krize birlikte yanıt verme konusunda mutabık kalan liderlerin, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için çalışma konusunda da görüş birliğine vardığı belirtildi.

Öte yandan, Marin'in, ülkesinin Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve nükleer programı konusunda "çok endişeli" olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

"İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

Finlandiya Başbakanı Marin ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kishida, "Avrupa'nın ve Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğini birbirinden ayrılamaz görüyor ve statükoyu dünyanın herhangi bir yerinde zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Kishida açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına yanıt verme konusunda ve 'özgür ve açık' bir Hint-Pasifik vizyonunu gerçekleştirmede Finlandiya ile işbirliğini derinleştireceğiz" dedi.

Başbakan Marin ise Avrupa Birliği'nin (AB) bir üyesi olarak Finlandiya'nın Rusya'ya uygulanan yaptırımlara destek verdiğini belirterek, "Rusya açıkça uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal ediyor. Bu, başta BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi dahil hiçbir ülkeden kabul edilemez" dedi. Veto yetkisinin kötüye kullanılması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik "genel hayal kırıklığı" yaşadığını belirten Marin, "Konseyi şeffaf, daha etkili ve temsil yeteneği daha güçlü hale getirmek için reform yapmalıyız" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in farklı ülkelere genişleme planları yaptığı iddia edilmiş, Finlandiya ve İsveç'in güvenlik kaygılarıyla NATO'ya üyelik başvurusu yapacağı kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy-İHA)