Japonya'da Kar Yağışı Sebebiyle 30 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Japonya'da Kar Yağışı Sebebiyle 30 Ölü

Japonya\'da Kar Yağışı Sebebiyle 30 Ölü
03.02.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi.

JAPONYA'da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak'tan bu yana Japon Denizi kıyısındaki eyaletleri etkisi altına alan kar yağışlarında can kaybının 30'a ulaştığı bildirildi.

Ölümlerin büyük kısmının Niigata, Akita ve Aomori eyaletlerinde, genellikle çatıdan düşen kar kütleleri veya kar temizleme çalışmaları sırasındaki kazalar nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Özellikle Aomori eyaletinin bazı kırsal bölgelerinde kar kalınlığının 4,5 metreyi aştığı kaydedildi.

Afet bölgelerindeki durumun ciddiyetini koruması üzerine Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ilgili bakanlarla acil bir toplantı gerçekleştirdi. Takaichi, can kayıplarını ve kazaları önlemek için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güvenlik, Politika, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da Kar Yağışı Sebebiyle 30 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı "Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Feci ölüm 15. kattan kendini boşluğa bıraktı Feci ölüm! 15. kattan kendini boşluğa bıraktı
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp 6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:01:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Japonya'da Kar Yağışı Sebebiyle 30 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.