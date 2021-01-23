Japonya'nın Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı imzalamaya "niyeti yok" - Son Dakika

Japonya'nın Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı imzalamaya "niyeti yok"

23.01.2021 05:53
Japonya'nın Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı imzalamaya

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkesinin Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (TPNW) katılmayacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkesinin Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (TPNW) katılmayacağını söyledi.

Parlamentoda konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Başbakan Suga, dün yürürlüğe giren TPNW'nin nükleer güce sahip ülkelerce desteklenmediğini belirtti.

Suga, "Savaş zamanı atom bombalarından şimdiye dek acı çekmiş tek ülke olarak Japonya'nın, uluslararası toplumun, nükleer silahsız bir dünyanın hayata geçirilmesi çabalarına liderlik etme sorumluluğu vardır." dedi.

Japonya'nın sözleşme kapsamında gözlemci statüsü konusunda "tedbirli" olacağını kaydeden Suga, nükleer silahları kullanmanın korkunç sonuçlar ortaya çıkardığını dünyaya anlatmayı hedefleyen ülkesinin, nükleer güce sahip devletler ile bu güce sahip olmayan devletler arasında "köprü olmayı" hedeflediğini anlattı.

Suga, "Ancak TPNW'nin ne nükleer silahlara sahip devletlerden ne de nükleer silaha sahip olmayan birçok devletten desteği yok. Pozisyonumuz doğrultusunda, nükleer silahsızlanmaya doğru istikrarlı ve gerçekçi yol izlemek gerekir, Japonya'nın antlaşmayı imzalamaya niyeti yok." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da "Japonya, caydırıcılığını sürdürmek ve güçlendirmekle beraber, gerçek güvenlik tehditleriyle gereğine uygun şekilde başa çıkmalıdır, ayrıca nükleer silahsızlanmayı teşvik edecek gerçekçi bir yol aramalıdır." dedi.

Kyodo ajansına göre, ABD'nin Ağustos 1945'teki Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombaları o yıl sonuna dek yaklaşık 214 bin insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşma

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric dün, nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için 50 ülke tarafından onaylanması gerekiyordu. Honduras, 24 Ocak 2020'de anlaşmayı onaylayan 50'nci ülke olmuştu.

TPNW, 50 ülkenin onayının ardından 90 gün sonra yürürlüğe giren ve nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşma oldu.

ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edildi.

20 Eylül 2017'de imzaya açılan antlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke imza atarken, antlaşmayı imzalayan ülkelerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi.

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise anlaşmayı imzalamadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Nükleer, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı imzalamaya 'niyeti yok' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü
ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti         
00:34
S&P Türkiye'nin kredi notunu 'B+' olarak teyit etti, görünümünü değiştirmedi S&P Türkiye'nin kredi notunu 'B+' olarak teyit etti, görünümünü değiştirmedi         
00:20
Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel         
23:38
Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı         
23:03
İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı         
22:19
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 06:03:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'nın Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı imzalamaya "niyeti yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei