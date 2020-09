Jeotermal sebze meyve kurutma tesisinin temeli atıldı - Son Dakika

Jeotermal sebze meyve kurutma tesisinin temeli atıldı

Başkan Yılmaz: "Yok pahasına satmak, dereye dökmek tarihe karışıyor"

BALIKESİR - Balıkesir'de Jeotermal deşarj suyu kullanılarak doğa dostu bir şekilde işletilecek olan Sındırgı Sebze Meyve Kurutma Tesisi'nin temeli atıldı. Şehir ekonomisine ve üreticiye büyük katkısı olacak tesisin hakkında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Tesisimiz 12 ay boyunca işleyecek. Ürünlerin yok pahasına satılması ya da derelere dökülmesi hikayesi bu tesisle sona erecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında "Jeotermal ile Sağlıklı Gıda" isimli projesiyle desteklenmeye hak kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı'da Jeotermal Sebze Meyve Kurutma Tesisi'nin temelini attı. Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, SS Osmanlar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Yaylabayır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında kurulacak tesisin temel atma törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra; Balıkesir Milletvekilleri Adil çelik, Mustafa Canbey, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan İskender, ilçe belediye başkanları kooperatif yöneticileri ile üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Üreticiye alım garantisi verilecek

Yaklaşık 5 buçuk milyon liraya mal olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal deşarj suyu kullanılarak işletmeye alınacak tesisin, bölgeye birçok anlamda büyük katkısı olacak. Kooperatifleşmeye ve sözleşmeli üretime geçmeye teşvik eden projeyle üreticilere alım garantisi verilecek ve tesiste üretilen ürünler her aşamada kontrol edilerek "iyi tarım uygulaması" kapsamında üretilmiş olacak. Balıkesir'in her köşesinden gelecek ürünlerin kurutulacağı tesis sayesinde hem üretici katma değeri yüksek ürünlerle daha çok kazanacak hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Başkan Yavaş, "Bismillah deyin dağa, taşa meyve ve sebze ekin"

Jeotermalle tarımı buluşturmanın tüm dünya için büyük bir nimet olduğunu belirterek sözüne başlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Hayallerimize ortak olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ı can-ı gönülden tebrik ediyor, işlerimizin Ankara'da takibini yapan milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum. Tesisin günlük üretim kapasitesi 10 ton olacak. Biz, bu meyve sebzeyi Sındırgı'dan temin etmek istiyoruz. Bismillah deyin dağa, taşa sebze ve meyve ekin. Bunu sadece kurutma tesisi olarak görmeyin, turizm destinasyonu gibi görün. Bu bölgeyi bir tur güzergahı haline dönüştürmek istiyoruz. Doğal şehirler artık daha fazla önem kazanacak, insanlar sakin şehirlere gelecek." dedi.

Milletvekili Canbey, "Tesis istihdam alanı oluşturacak"

Bu tür yatırımlara devam edilmesi gerektiğini söyleyen Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey "Örnek projeyi ve benzerlerini şehrin her tarafına yapalım. Bu proje istihdam alanı oluşturacak. İşsizliği çözebilmemiz için bu tür yatırımları yapmamız gerekiyor. İnşallah diğer ilçelerimizde de büyükşehir ile birlikte benzer yatırımlara öncülük edeceğiz. Önce bizim bu kıymeti bilmemiz değer vermemiz gerekiyor. Sonrasında bu değeri herkesin fark etmesini sağlamamız lazım. Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Yeterince tanınmıyor. Şehrimize yatırım almanın derdindeyiz. Türkiye gelişiyor, büyüyor. O zaman bizim önümüzdeki dönemde bu büyümeden pay alacak bir şehir haline getirme sorumluluğumuz var. Bu güzel işte emeği geçen basta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, "12 Ay boyunca işleyecek, çiftçi daha çok kazanacak"

Balıkesir'in mümkün olan her ilçesinde Termal Sebze Meyve Kurutma Tesisi kurmayı planladıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Biz, bunu Havran için başlattık. Oradaki süreç devam ederken Sındırgı'da tüm şartlar oluştu. Bugün bu işin her detayı tamamlandı ve temelini atıyoruz. Emeği geçen Marmara Kalkınma Ajansı ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza ve Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'a teşekkür ediyorum. Güzel ve çok önemli bir proje şehrimiz için. Tesisimizin, 12 ay boyunca sağlıklı bir şekilde; piyasayı dengeleme, sürekli istihdam, verimliliği artırma ve insanlarımızın cebine daha fazla para girebilmesini sağlamak için iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Tarım Müdürlüklerimiz ve kooperatiflerimiz bu tür tesislerin ihtiyaç duyduğu ürünleri zamanında vererek ve piyasanın düşük olduğu anlarda bu ürünleri fabrikada işletilip katma değerinin yüksek olarak satılmasını sağlayarak çiftçiye daha çok kazandırması gerekiyor. Yani malı ucuzken alınmasından ziyade malının ortalama değerinin tespit edilip o fiyatlar üzerinden satılma sistemini kurmak için bu tesis yapılıyor. Ürünlerin yok pahasına satılması ya da derelere dökülmesi hikayesi bu tesisle sona erecek" dedi.

Bu tesisin kurulmasıyla kooperatifleşmeyi destekleyerek her türlü iş gücünün, alın terinin direkt üreticisine dönmesini sağlayacaklarını belirten Başkan Yılmaz "Balıkesir bir bütün 'ben bu şehri seviyorum ve bu şehirde yaşamaktan gurur duyuyorum.' diyen bireylerin sayısını artırmak istiyoruz. Türkiye'nin en sağlıklı, en doğal, en güvenilir şehri olsun ve vatandaşlarımız İstediğini kendi şehrinde ulaşsın diye her türlü çalışmayı; Valimiz, milletvekillerimiz ve tüm yerel kurumlarımızla birlikte yapıyoruz. Doğal şehir Sındırgı sloganı tuttu ve biz, burayı bir destinasyon olarak kabul ediyoruz. Balıkesir kadar güzel bir şehir yok diye bir iddiamız var. Türkiye'yi doyuran bir şehir iddiamız var, doğal şehir iddiamız var. Güzel şehrimizin her bir köşesini tanıtmamız lazım. Bu şehri kirletmeye ve değerlerini yok etmeye kimsenin hakkı yok. Bölge insanının tanıtımla ilgili çalışmalar yapabilmesi için cebine para girmesi lazım. Bu da ekonomiyle oluyor. Bu ekonomiyi bölgemizin potansiyeli olan çiftçilik ve hayvancılıktan sağlayabiliriz."

Başkan Yılmaz," Bu tesis işbirliği ve güç birliğinin organizasyonu"

Balıkesir'i, şiir gibi yöneterek herkesin cebine daha fazla para girmesi doğrultusunda çalışmalarına yön verdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz "Bunu yapmak için bu şehre sahip çıkmamız, şehri geliştirmek için dertlenmemiz gerekiyor. Bu şehri bir yerlere taşımak için hep birlikte el birliğiyle hareket etmemiz lazım, önümüz açık. Balıkesir'de temelini attığımız bu tesis bir işbirliği ve güç birliğinin organizasyonu. Devlet kurumlarımız üstüne düşeni yaptı bundan sonra; kooperatiflerimizin, bölge insanımızın organize olup burayı sürekli olarak besleyip kendilerine katma değeri yüksek ürünlerle kazanç sağlaması lazım. Bu attığımız temel hayırlara vesile olsun. Ben vekillerimize teşekkür ediyorum gerçekten uyum içerisinde Balıkesirimizin ihtiyaç duyduğu her konuyu ilgili bakanlıklarla görüşerek bize yatırım getiriyorlar. Bizde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 22 daire başkanlığımızla birlikte hiçbir alanı boş bırakmadan çalışıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkese bu şehrin tüm varlıklarına değer katacak bir şekilde yaklaşarak belediyecilik anlayışımıza devam ediyoruz. Allah bu işleri yapan insanlara dirayet versin, güç versin kötü iftiralardan da korusun. Yapmaya çalıştığınız her işin bir anti propagandasını yapmaya çıkan oluyor. Ekrem Başkanım şu anda Sındırgı'nın en önemli işlerini halletmiş durumda. Bir zihinsel dönüşümün başlangıcını çok önceden başlattı ve leyleğiyle, doğal şehir Sındırgısıyla, turizm bölgesi olacak, kaplıcası olacak. Ben burada çiftçimizin ürettiğini jeotermalle kurutacağım, burada seralar yapacağım diyor. Tarım il müdürlüğüyle, Büyükşehir'imizle yine bu işbirliğiyle alakalı kooperatiflerle ve Sındırgı Belediyemizle buraya birçok sera açılacağını göreceğiz" diye konuştu.