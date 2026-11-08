Joker Glint, Türkiye’de Düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’nde Yerini Alıyor - Son Dakika
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Joker Glint, Türkiye’de Düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’nde Yerini Alıyor

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Joker Glint Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Sevgil ve CEO Mansur Sevgil öncülüğünde, yerli temizlik markası Joker Glint, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda yer almaya hazırlanıyor. Marka, bitkisel içerikli temizlik ürünleri ve sürdürülebilir gelecek vizyonuyla çevreye duyarlı temizlik anlayışını uluslararası platforma taşımayı hedefliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir üretim politikaları, dünya genelinde ülkelerin ve şirketlerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi, küresel iklim politikalarının yanı sıra çevreye duyarlı üretim ve tüketim anlayışının önemini de gündeme taşıyacak.

Bu önemli uluslararası organizasyonda yer alacak olan Joker Glint, Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Sevgil ve CEO Mansur Sevgil’in liderliğinde, doğadan ilham alan bitkisel içerikli temizlik ürünlerini tanıtmayı ve sürdürülebilir tüketim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Joker Glint, COP31’de Çevreye Duyarlı Temizlik Anlayışını Öne Çıkaracak

Joker Glint Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Sevgil’in sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda marka, temizlik sektöründe çevre bilincinin yaygınlaştırılmasını ve bitkisel içerikli ürünlerin öneminin daha geniş kitlelere anlatılmasını hedefliyor.

Joker Glint CEO’su Mansur Sevgil’in yönetiminde yürütülen ürün geliştirme ve pazarlama çalışmaları ise markanın yerli üretim gücünü ve çok amaçlı temizlik çözümlerini uluslararası platformlarda tanıtma hedefini destekliyor.

COP31 katılımıyla birlikte Joker Glint, çevreye duyarlı ürün yaklaşımını ve temizlik sektöründeki çalışmalarını küresel iklim gündemiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Bitkisel İçerikli Temizlik Ürünleriyle Geniş Kullanım Alanı

Joker Glint’in ürün portföyünde çok amaçlı bitkisel içerikli temizleyiciler, banyo temizleyicileri, araç iç ve dış temizlik ürünleri ve genel temizlik havluları bulunuyor.

Markanın çok amaçlı temizleyicileri; mutfak, cam, halı, koltuk, çamaşır ve farklı yüzeylerde kullanım için geliştirilen ürünler olarak öne çıkıyor. Birden fazla temizlik ihtiyacına yanıt veren ürünler, günlük yaşamda pratik çözümler sunuyor.

Bitkisel içerikli banyo temizleyicileri; duşakabin, fayans, lavabo, derz araları ve su bataryalarında oluşan kir, kireç ve sabun kalıntılarının temizlenmesine yönelik çözümler sunuyor.

Joker Glint Car ürün grubu, araç iç ve dış yüzeylerin temizliğine yönelik geliştirilirken, çok amaçlı genel temizlik havluları da ev, ofis, okul, otel ve farklı yaşam alanlarında pratik kullanım imkânı sağlıyor.

Marka, bitkisel içerikli ve alkol içermeyen formüllerini öne çıkardığı ürünleriyle hem bireysel hem de profesyonel temizlik ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Yerli Üretimin Önemi

İklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca enerji ve sanayi sektörlerindeki dönüşüm değil, günlük yaşamda kullanılan tüketim ürünlerinin çevresel etkileri de önem taşıyor.

Temizlik sektöründe ürün içeriklerinin geliştirilmesi, ambalaj atıklarının azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, çevre politikalarının önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Yerli üretim anlayışıyla faaliyet gösteren Joker Glint, çok amaçlı ve bitkisel içerikli temizlik ürünleriyle bu alandaki farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Joker Glint, Türkiye’de Düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’nde Yerini Alıyor

Pınar Sevgil ve Mansur Sevgil’den Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu

Joker Glint Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Sevgil ve CEO Mansur Sevgil, markanın çevreye duyarlı ürün geliştirme yaklaşımını uluslararası ölçekte daha görünür hale getirmeyi hedefliyor.

Joker Glint’in COP31 katılımı, markanın yalnızca temizlik ürünleri alanındaki çalışmalarını değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması yönündeki kurumsal vizyonunu da öne çıkaracak.

Marka, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Joker Glint’ten COP31’de Temiz Bir Gelecek Mesajı

Türkiye’de düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’nde yer alacak olan Joker Glint, çevreye duyarlı temizlik anlayışını uluslararası kamuoyuyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Sevgil ve CEO Mansur Sevgil öncülüğünde çalışmalarını sürdüren marka, bitkisel içerikli ürünleri ve yerli üretim yaklaşımıyla temizlik sektöründe sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Joker Glint, “Temiz Bir Gelecek İçin” anlayışıyla doğadan ilham alan temizlik çözümlerini COP31’in uluslararası gündemine taşımaya hazırlanıyor.

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