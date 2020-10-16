Josef de Souza: "Önemli olan ligi nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğiniz" - Son Dakika

Josef de Souza: "Önemli olan ligi nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğiniz"

16.10.2020 00:58
Josef de Souza:

Türkiye'ye geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, "Çok iyi takımımız var. Sezona iyi bir başlangıç yapmadık ama önemli olan nasıl başladığınız değil ligi nasıl bitirdiğiniz.

Türkiye'ye geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, "Çok iyi takımımız var. Sezona iyi bir başlangıç yapmadık ama önemli olan nasıl başladığınız değil ligi nasıl bitirdiğiniz. Sonuçta futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın ilgisinden memnun kaldığını belirten de Souza, "Artık çalışma zamanı. Bana Beşiktaş'ta gösterilen sevgiyi, ilgiyi sahada bir şekilde karşılamam lazım. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Al-Ahli Kulübü'nün lisansını vermemesi konusundaki soruya, "Bir futbolcunun bir kulüple FIFA'lık olduğunda yaşanan normal bir süreç. Aslında transfer olduğunuz takıma kendisi lisansı göndermek istemiyor. Burada da FIFA devreye giriyor. Al-Ahli lisansı vermek istemedi, FIFA verdi. Sonuç olarak buradayım" yanıtını verdi.

"En ciddi teklifi Beşiktaş verdi"

Birçok takımla transfer döneminde isminin geçtiğini belirten Souza, "Bütün kulüplerden sözlü teklifler geldi. Beşiktaş'ın teklifi daha ciddiydi ve bu teklifi değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki beklentiler konusunda, "Ülkemde de büyük kulüplerde oynadım. Bunun için kendimi şanslı ve özel hissediyorum. Brezilya'da ve burada büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklenti aynı, şampiyon olmak istiyorlar. Bu çok fazla bir şey değişmiyor" yorumunu yaptı.

"Özel çalışmalar yapıyorum"

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında antrenman çalışmalarında metotların farklı olduğunu söyleyen Souza, "Orada oynarken fizik gücümü korumak için özel çalışmalar yapıyordum. Burada da bunu sürdürüyorum. İki haftalık çalışmadan sonra 90 dakika oynayabildim. Bu da iyi durumda olduğumu gösteriyor" dedi.

"İyi olursam madde önemsiz"

Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamasına da değinen Brezilyalı futbolcu, "Benim burada yapmam gereken en iyi performansı göstermek. Beşiktaş'ın koyduğu maddeydi. İyi olduğum sürece o maddenin çok geçerli olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan ligi nasıl bitirdiğiniz"

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile iyi bir iletişim kurduklarını anlatan Josef de Souza, "Sergen Yalçın, tecrübeli bir antrenör. Beşiktaş için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Takımı bu durumdan nasıl çıkarıp zirveye taşırız ve zirve yarışı içinde tutabiliriz konuşmaları yapıyoruz. Bütün konuşmalarımız bu yönde. Çok iyi takımımız var. Sezona iyi bir başlangıç yapmadık ama önemli olan nasıl başladığınız değil ligi nasıl bitirdiğiniz. Sonuçta futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor" şeklinde konuştu.

"Taraftar Beşiktaş'ın büyük gücüdür"

Fenerbahçe forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta çok maça çıktığını hatırlatan siyah-beyazlı oyuncu, "Beşiktaş taraftarı mükemmel bir taraftar. Çok büyük fark oluşturuyorlar. Onların olmaması beni çok üzüyor. Onların takıma gösterdiği katkıyı çok iyi bilen oyuncuyum. Takımdaki yeni oyuncular içinde taraftarları en iyi bilen oyunculardan biriyim" diye konuştu.

Maçların yeniden seyircili oynanma durumuna değinen Souza, şunları söyledi:

"Taraftar, Beşiktaş'ın büyük gücüdür. Stada dönme ihtimali olursa Beşiktaş'ı itecektir. Başka takımlara karşı oynarken Beşiktaş'ı izledim. Takımları 1-0, 2-0, 3-0 geride olsa da Beşiktaş'ı desteklemeye devam ettiklerini gördüm. İnanılmaz anlardı. Taraftarlar yeniden tribünde olursa Beşiktaş'ın gücü olacaktır." - İSTANBUL

Josef de Souza, Beşiktaş, Futbolcu, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Josef de Souza: 'Önemli olan ligi nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğiniz' - Son Dakika Spor

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