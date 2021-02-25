Judo Federasyonu Heyeti Manisa BBSK'ya teşekkür - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Türkiye Judo Federasyonu (TJF) Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile Denizli Judo İl Temsilcisi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Murat İsmail Aydoğmuş ile bir araya geldi.

TJF Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, TJF Ege Bölge Başkanı Zafer Şişmanlar, TJF Organizasyon Kurulu Üyesi Behçet Atlı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'yü ziyaret etti. Kulübün judo branşında yaptığı çalışmalar ve faaliyetler hakkında heyete bilgiler veren Başkan Güzgülü, 10 Şubat tarihinde Trabzon'da başlayan Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık Kampı'na Öznur Efe, Zilan Ertem ve Gülşen Tanrıkulu'nun davet edildiğini belirtti. Pandemi öncesinde ulusal ve uluslararası olarak gerçekleştirilen turnuvalarda sporcuların başarılarından da bahseden Başkan Güzgülü, "Geçmiş dönemde kulübümüzden yetişen ve Avrupa'ya damga vuran şampiyon judocumuz Mert Şişmanlar gibi yeni şampiyonlar yetiştirmeyi ve judo sporuna hizmet etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. TJF Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da, Manisa Büyükşehir Belediyespor takımına spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek; judo takımımıza da başarılar diledi.

MASKİ Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarete; Denizli Judo İl Temsilcisi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Murat İsmail Aydoğmuş Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Antrenörü Gökhan Yörük, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Haşim Elmalı ve Engin Altun ile Judo Antrenörleri Fatih Akcan, Sülbiye Aksoy ve Erdal Bagaç da katıldı. - MANİSA