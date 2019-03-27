Judoda Uluslararası Mesai Başlıyor

ANKARA/ DHA
Judoda büyük kadın ve erkek ile Ümit Milli Erkek takımları 29-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek üç ayrı organizasyonda tatamide madalya mücadelesine çıkacak. Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te yapılacak Grand Prix'te 6 kadın, Arnavutluk
'un başkenti Tiran
'da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 9 kadın ve 7 erkek ile Rusya
'nın Tula kentinde gerçekleşecek Ümitler Avrupa
Kupası'nda 8 erkek judoka tatamiye çıkacak. Tokyo
2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan veren Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Grand Prix karşılaşmalarında Türkiye
'yi 6 kadın judoka temsil edecek.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Büyükler Balkan Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı judogileri 9 kadın ve 7 erkek judoka giyecek.
Rusya'nın Tula kentinde yapılacak Ümitler Avrupa Kupası müsabakaları ile ardından gerçekleşecek OTC kampında 8 erkek judoka temsil edecek.
Grand Prix'te (29-31 Mart) kadınlarda; 48 kiloda Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç, 52 Kiloda Damla Çalışkan ve İrem Korkmaz ile 57 kiloda Şeyma Özerler ve Meltem Dindar mücadele edecek.
Büyükler Balkan Şampiyonası'nda (30-31 Mart) kadınlarda; 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Rabia Şenyayla, Sedanur
İçağası ve Melda Pınar
, 57 kiloda Merve Taş ve Ayşegül Yıldırım, 70 kiloda Senanur Şahbaz, 78 kiloda Sıdıka Işık ve Sümeyra Aykaç; erkeklerde: 60 kiloda Ahmet Saçan, 66 kiloda Fırat
Özkan ve Z. İhsan Oba
, 81kiloda Onurcan Tatlıcıoğlu, 90 kiloda Salih Karaman
ve Hasancan Kolcu, 100 kiloda Şayan Nesirpur temsil edecek.
Ümitler Avrupa Kupası'nda (30-31 Mart) erkeklerde; 50 kiloda Uluer Göç ve Enes Çakan, 55 kiloda Talha Büyükeser, 60 kiloda Berat Bahadır ve M. Ali Demirel
, 73 kilda M. Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek
, 81 kiloda C. Ata Demirtaş tatamiye çıkacak.