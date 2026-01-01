Kâbe\'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram\'da olağanüstü yoğunluk

Kâbe-i Muazzama, yeni yılın ilk saatlerinde son yılların en yoğun anlarından birine sahne oldu. 20 Kasım–22 Aralık tarihleri arasında 12 milyona yakın kişinin umre yaparak tarihi bir rekora imza atmasının ardından, yılbaşı gecesi Kâbe ve çevresinde adeta insan seli oluştu.

MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİNDE YOĞUNLUK SINIRLARI ZORLADI

Kutsal topraklar, Aralık ayı boyunca artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekerken, yılbaşı gecesi umre ve tavaf ibadetinin birleşmesi yoğunluğu zirveye taşıdı. Mescid-i Haram çevresindeki kalabalık, alınan tüm fiziksel önlemlere rağmen sınırları zorladı; tavaf alanında akış zaman zaman yavaşladı.

SUUDİ ARABİSTAN YETKİLİLERİNDEN RADİKAL ÖNLEMLER

Olağanüstü yoğunluğu yönetebilmek amacıyla Suudi Arabistan yetkilileri bir dizi radikal karar aldı. Tavaf alanındaki (metaf) akışı hızlandırmak ve olası izdihamları önlemek için, normal şartlarda metafın dış çeperinde bulunan namaz kılma alanları geçici olarak kaldırıldı. Bu alanlar tamamen tavaf trafiğine açıldı.

TÜM KATLAR VE AVLULAR DOLDU

Ziyaretçiler, kutsal mabedin yalnızca zemin katında değil, üst katlar ve avlular dahil olmak üzere her noktasında adım atacak yer kalmadığını ifade etti. Özellikle Aralık 2025 boyunca 12 milyona yakın umre yapılması, yılbaşı gecesindeki yoğunluğun ana nedeni olarak gösterildi.

TARİHTE NADİR GÖRÜLEN MANZARALAR

Bu büyük hareketlilik, yılbaşı gecesi ibadetlerle birleşince Mescid-i Haram tarihinde nadir görülen görüntüler ortaya çıktı. Metaf alanının tamamen dolduğu anlar, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Güvenlik güçleri ve saha görevlileri, barikatlar ve yönlendirme koridorları oluşturarak metaf alanına giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağladı. Yetkililer, namaz alanlarının tavafa dahil edilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, ziyaretçi güvenliği için dinamik düzenlemelerin sürebileceği mesajını verdi.