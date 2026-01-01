Kâbe'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram'da olağanüstü yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kâbe'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram'da olağanüstü yoğunluk

Haberin Videosunu İzleyin
Kâbe\'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram\'da olağanüstü yoğunluk
01.01.2026 15:14  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kâbe\'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram\'da olağanüstü yoğunluk
Haber Videosu

Kâbe-i Muazzama'da yılbaşı gecesi tarihe geçen bir yoğunluk yaşandı. 20 Kasım–22 Aralık arasında 12 milyona yakın kişinin umre yaparak rekor kırmasının hemen ardından, yeni yılın ilk saatlerinde Mescid-i Haram ve çevresi adeta insan seline dönüştü; tavaf alanı kapasitesinin sınırlarına dayandı.

Kâbe-i Muazzama, yeni yılın ilk saatlerinde son yılların en yoğun anlarından birine sahne oldu. 20 Kasım–22 Aralık tarihleri arasında 12 milyona yakın kişinin umre yaparak tarihi bir rekora imza atmasının ardından, yılbaşı gecesi Kâbe ve çevresinde adeta insan seli oluştu.

MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİNDE YOĞUNLUK SINIRLARI ZORLADI

Kutsal topraklar, Aralık ayı boyunca artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekerken, yılbaşı gecesi umre ve tavaf ibadetinin birleşmesi yoğunluğu zirveye taşıdı. Mescid-i Haram çevresindeki kalabalık, alınan tüm fiziksel önlemlere rağmen sınırları zorladı; tavaf alanında akış zaman zaman yavaşladı.

Kâbe'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram'da olağanüstü yoğunluk

SUUDİ ARABİSTAN YETKİLİLERİNDEN RADİKAL ÖNLEMLER

Olağanüstü yoğunluğu yönetebilmek amacıyla Suudi Arabistan yetkilileri bir dizi radikal karar aldı. Tavaf alanındaki (metaf) akışı hızlandırmak ve olası izdihamları önlemek için, normal şartlarda metafın dış çeperinde bulunan namaz kılma alanları geçici olarak kaldırıldı. Bu alanlar tamamen tavaf trafiğine açıldı.

Kâbe'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram'da olağanüstü yoğunluk

TÜM KATLAR VE AVLULAR DOLDU

Ziyaretçiler, kutsal mabedin yalnızca zemin katında değil, üst katlar ve avlular dahil olmak üzere her noktasında adım atacak yer kalmadığını ifade etti. Özellikle Aralık 2025 boyunca 12 milyona yakın umre yapılması, yılbaşı gecesindeki yoğunluğun ana nedeni olarak gösterildi.

TARİHTE NADİR GÖRÜLEN MANZARALAR

Bu büyük hareketlilik, yılbaşı gecesi ibadetlerle birleşince Mescid-i Haram tarihinde nadir görülen görüntüler ortaya çıktı. Metaf alanının tamamen dolduğu anlar, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kâbe'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram'da olağanüstü yoğunluk

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Güvenlik güçleri ve saha görevlileri, barikatlar ve yönlendirme koridorları oluşturarak metaf alanına giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağladı. Yetkililer, namaz alanlarının tavafa dahil edilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, ziyaretçi güvenliği için dinamik düzenlemelerin sürebileceği mesajını verdi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Mekke, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kâbe'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram'da olağanüstü yoğunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Allahım bizede nasip et 27 3 Yanıtla
    ömer özdaş ömer özdaş:
    işallah kardeşim 14 3
  • Ankara null Ankara null:
    allah buyuk herseyi goruyor ordaki haramzadeleride goruyor 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp ameliyatı oldu, memleketine dönerken hayatını kaybetti Kalp ameliyatı oldu, memleketine dönerken hayatını kaybetti
Vitor Pereira Türkiye’ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Beşiktaş’tan Ferdi Kadıoğlu bombası Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası
Tam 280 milyon dolar 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu belli oldu Tam 280 milyon dolar! 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu belli oldu
Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti Fırtınaya rağmen namazını kıldı Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
Uçuşlara hava engeli Çok sayıda sefer iptal edildi Uçuşlara hava engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok 2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit’in ailesine başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Otomobil park halindeki kamyona çarptı Bilanço ağır Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır

19:47
Türkiye’nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu’da termometreler eksi 21,3’ü gösterdi
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi
19:29
Jackie Chan’den Gazze için yürek burkan sözler
Jackie Chan'den Gazze için yürek burkan sözler
18:17
Artvin’de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
17:42
LvbelC5 izleyen Gupse Özay’ın mimikleri sosyal medyayı salladı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı
16:57
Galatasaray’ın yıldızına fesih şoku Milli Takım forması giymeleri yasaklandı
Galatasaray'ın yıldızına fesih şoku! Milli Takım forması giymeleri yasaklandı
16:53
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
16:47
Arda Güler’in paylaşımına Haaland ve Courtois’dan yorum
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum
16:12
Premier Lig’de yeni yılın ilk ayrılığı
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı
15:31
Teklif aldı mı Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe itirafı
Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
15:17
Saat verildi AKOM’dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı
15:03
TFF’den Galatasaray ve Trabzonspor’un başvurusuna yanıt
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
14:52
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2026 19:53:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kâbe'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram'da olağanüstü yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.