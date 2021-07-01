Kabotaj Bayramı Güllük'te Kutlandı - Son Dakika

Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle kutlanmaya başlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıldönümü Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde kutlandı.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95'inci yılı, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Güllük Sah. Güv. 31. Bot. Komutanı Dz. Kd. Üsteğmen Alican Meşeci'nin katılımıyla düzenlenen etkinlik Güllük Liman Başkanı Selçuk Arslan'ın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından anıt önündeki tören sona erdi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törenin ardından katılımcılar daha sonra tekne ve yatlarla denize açıldı. Milas Kaymakamı Böke, Garnizon Komutanı Albay Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Tokat, Güllük Liman Başkanı Arslan ve Güllük Sah. Güv. 31. Bot. Komutanı Dz. Kd. Üsteğmen Meşeci tarafından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. - MUĞLA