Kaçak elektrik kullananlardan Dicle Elektrik ekibine ölüm tehdidi - Son Dakika
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Kaçak elektrik kullananlardan Dicle Elektrik ekibine ölüm tehdidi

07.06.2023 14:22

Dicle Elektrik'in saha ekibi, kaçak elektrik kullanan bazı şahıslar tarafından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Şahıslar, ekipteki görevlileri tehdit ederek kaçak hattı tespit eden çalışanları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Saha ekibi, takip edilerek saldırıya uğradı ancak polisin zamanında müdahalesiyle kurtuldu.

Elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in Diyarbakır İl Enerji Kayıpları Müdürlüğü'ne bağlı 3 kişilik bir saha ekibi, rutin kaçak kontrolü için sabah saatlerinde Çınar ilçesine gitti. Bir polis ekibinin güvenlik önlemi aldığı kontroller sırasında ekipteki görevliler, Fatih Mahallesi Tavşantepe mevkiinde, Alçak Gerilim elektrik hattını taşıyan bir beton direğin üzerinden kaçak bağlantı yapıldığını belirledi.

KABLOLAR 100 METRE UZAKLIKTAKİ OTOPARKA ULAŞTI

Kaçak elektrik kablolarının, görülmemesi için direğin içerisinden ve yeraltından geçirilerek 100 metre uzaklıktaki otopark olarak kullanılan ticarethaneye ait tek katlı binaya ulaştırıldığı tespit edildi. Kablonun çekildiği yapıya giren görevliler, elektriğin hem otoparkta, hem de binanın arkasındaki buğday tarlasını sulamak üzere kuyudan su çekmede kullanıldığını tespit ettiler.

"SENİ MERMİ MANYAĞI YAPARIM, O EMNİYETE GÜVENME"

Kaçak hattın tespit edildiğini fark eden şahıslar, ekipteki görevlileri tehdit etmeye başladı. Şahıslardan biri Dicle Elektrik görevlisine "Seni mermi manyağı yaparım, beni tanıyor musun? O emniyete güvenme" diyerek ölümle tehdit etti.

CEP TELEFONLARIYLA KAYDA ALDI

Tehditlere aldırış etmeden görevlerini yapan Enerji Kayıpları çalışanları, olanları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaşanan gerilim üzerine olaya müdahale eden polisler, bahse konu şahısları bölgeden uzaklaştırdı.10 kilometre takip etti.

ARAÇLA ÖNLERİNİ KESTİLER

Saha ekibi, mahalledeki diğer aboneleri de planlanan şekilde kontrol edip çalışmasını tamamladıktan sonra Diyarbakır'a dönmek üzere yola çıktı. Ancak bu süre boyunca kaçak elektrik kullanan 4 kişi, araçlarıyla Dicle Elektrik ekibini Çınar-Diyarbakır karayolunda da yaklaşık 10 km boyunca takip etti. Ekibin bulunduğu aracı durdurmak isteyen ve ardından aracın önünü tehlikeli bir şekilde kesen şahıslar, saldırmak için araçlarından indi.

Görevliler ise polisi arayarak yardım istedi. Araçlarında mahsur kalan 3 görevli, polisin zamanında olay yerine gelmesi üzerine kurtulmayı başardı.

Kaynak: İHA
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak elektrik kullananlardan Dicle Elektrik ekibine ölüm tehdidi - Son Dakika


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