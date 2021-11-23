Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi - Son Dakika

Gece saat 03.00 sıralarında iddiaya göre İstanbul'dan minibüse binen çoğunluğu Afganistan uyruklu olan 33 kaçak göçmen yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmek için Lalapaşa ilçesine geldi.

DEVRİLDİ

Sınıra doğru giden minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolüne yitirmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16 YARALI VAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüste bulunan 33 kaçak göçmenden 16'sının yaralandığı belirlendi. 15 yaralı ambulanslarla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan biri ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

JANDARMA KAÇAN GÖÇMENLERİ ARADI

Yaşanan kazanın ardından yan yatan araçta, göçmenlerin eşyaları yola savrulduğu görüldü. Kazada yara almadan kurtulan göçmenlerin olay yerinden kaçtığı belirtilirken, jandarma ekipleri kaçak göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.