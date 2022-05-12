KADEM'in 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi sürüyor - Son Dakika
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KADEM'in 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi sürüyor

12.05.2022 12:58
KADEM'in 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi sürüyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Kadın ve Mekan" temalı 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nin açılış panelinde "Engelli Bir Bireyin Mekanda Deneyimleri" ile "Mekan ve Kimlik" başlıklı konuşmalar yapıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Kadın ve Mekan" temalı 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nin açılış panelinde "Engelli Bir Bireyin Mekanda Deneyimleri" ile "Mekan ve Kimlik" başlıklı konuşmalar yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı panelde görme engelli öğretmen Şengül Aydın günlük hayatta karşılaştığı sorunları anlattı.

Aydın, metrolarda görme engelliler için yapılan sarı çizgilerin işe yaradığını ancak hastane gibi kalabalık yerlerde zorluk çektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yoldaki sarı çizgi hastanede beni nereye götürüyor, bilmiyorum. Bilsem bile çok kalabalık, herkes ayakta duruyor, bu yüzden sorun yaşıyorum. Kulağımla sesleri dinleyerek görevli bulup yardım istiyorum. Noterler ve bankalarda da benzer sorunu yaşıyoruz. Mesela bir bankaya gittim, sıra numarasını nereden alacağım? Alsam bile numaram kaç onu bilmiyorum. Onu bilsem, numaram yandı mı, sıra bana geldi mi bilmiyorum. Mümkün olduğunca dijital bankacılığı kullanıyorum. Dijital ortamda çok engelli engelsiz ayrımı yok, orada daha eşitiz. Restoran ve kafelerde çok sıkıntı yaşamıyoruz."

AVM ve mağazaların görme engelliler için çok zor mekanlar olduğunu kaydeden Aydın, mağazaları bulmakta zorluk yaşadığını, bulsalar bile içindeki ürünün rengini, fiyatını ve markasını öğrenme gibi konularda çok zorlandığını belirtti.

"Herkes yaşımın çok genç olduğunu söyledi"

Panelde "Hiçbir Yerde, Her Yerde" konulu konuşma yapan mimar Melek Zeynep Bulut ise mekan tasarımlarında kadının yerini ele aldığını söyledi.

Bulut, "İnsan bir mekana girdiğinde sağ elini kullanıyorsa 12-13 derece sağa bakar, solu kullanıyorsa sola bakar. Bu ilk etapta bizim orayla ilgili fikrimizi şekillendirir. Mekanlarda kurgulanırken, tasarımlar yapılırken bilinen kurullar bunlar." dedi.

İş hayatında karşılaştığı tepkileri de anlatan Bulut, "Herkes yaşımın çok genç olduğunu söyledi. Atölyelerde çalıştığımız için ağır işler vardı ve narin olduğumu söyleyenler vardı. Bazı analizlerim var: Erkek meslektaşlarımla aynı işi yapıyoruz. Onlar tanımlanırken 'bey' olurlar ama biz 'bizim kız' oluruz. Bu toplumun artık diline yerleşmiş literatürler. Bu analizleri ister istemez yapıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Kongreye katılan KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, konuşmacılara katılım belgesi takdim etti.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Tatar'ın da katıldığı kongre, 4. oturumun ardından açıklanacak sonuç bildirgesiyle sona erecek.

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KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, İstanbul Üniversitesi, Demokrasi, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KADEM'in 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi sürüyor - Son Dakika


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