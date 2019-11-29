Kadıköy'de Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi'nde özellikle robotik-kodlama, siber güvenlik, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini belirterek, "Bu eğitimleri alan gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek ve üretecekler ve belki aralarından ülkemizin geleceğinde önemli işler başaracak bilim insanları, araştırmacılar ve girişimciler çıkacak. Biz her bir gencimizin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi'nin açılış törenindeki konuşmasında, bu müstesna ve köklü eğitim kurumunun, gerek eğitim kalitesi gerekse yetiştirdiği nice başarılı öğrencisiyle İstanbul'un önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

İki kızının da bu okulda eğitim aldıklarını, eğitime ve ilme olan düşkünlüklerinin tohumlarının burada atıldığını anlatan Erdoğan, bu nedenle bu eğitim yuvasının ailelerindeki yerinin hep özel olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, eğitim ihtiyaçlarının ve anlayışının çağın getirdikleriyle birlikte hızla değiştiğine değinerek, öğrencilerin bilgileri ezberleyen ve pasif birer dinleyici olarak derse katıldıkları modellerin artık çağın gerisinde kaldığını anlattı.

Bugün çocukları bilgiyi sadece tekrar eden değil, hayatın içinde bizatihi uygulamaya koyabilen bireyler olarak yetiştiklerini aktaran Erdoğan, dolayısıyla öğrencilerin öğrendiklerini yorumlama, geliştirme ve değer katma kabiliyetlerinin arttığını, etraflarında gördükleri sorunlara bilgileriyle çözüm üretebildiklerini, çünkü bilginin deneyimle birleştiğini ve bugün açtıkları dene-yap atölyesinin, tam olarak bu amaca hizmet edeceğini kaydetti.

"Gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek ve üretecekler"

Emine Erdoğan, hedeflerinin, çağın ihtiyacı olan becerilerle donanmış, öğrenmeye karşı ilgi ve sevgisi artmış bireyler yetiştirmek olduğunu anlatarak, "En önemlisi de teknoloji okur-yazarlığı kazanacak olmalarıdır. Böylelikle geleceğin dünyasına doğru kuşkusuz daha sağlam adımlarla yürüyecekler. Çünkü aldığı bilgiyi deneyime aktaran öğrenciler daha sağlam bir kariyer bilincine sahip oluyorlar." diye konuştu.

Dene-yap atölyesinde, özellikle robotik-kodlama, siber güvenlik, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini dile getiren Emine Erdoğan, "Bu eğitimleri alan gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek ve üretecekler ve belki aralarından ülkemizin geleceğinde önemli işler başaracak bilim insanları, araştırmacılar ve girişimciler çıkacak. Biz her bir gencimizin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Yeter ki yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanları olsun. Çok şükür devletimiz eğitim alanında sunduğu hizmetlerle bu ihtiyaçları karşılamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşlarda tanışması önemli"

Emine Erdoğan, proje kapsamında 200 öğrencinin temel kodlama eğitimi aldığını ve bu alana büyük talep gösterdiğini öğrendiğini dile getirerek, öğrencilerin bu ilgisinin son derece sevindirici olduğunu vurguladı.

Eğitimcilerin, derslere katılan gençlerin teknolojiye bakış açılarının değiştiğini, öz güvenlerinin arttığını ve araştırmacı yönlerinin güçlendiğini gözlemlediklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi teknoloji gittikçe hayatımızda daha çok yer alıyor. Fakat tüm dünyada kadınların bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda gerek öğrenci olarak gerekse çalışanlar olarak nüfusları beklenenden azdır. Bu durum dünyanın her yerinde, hatta teknolojinin kalbinin attığı merkezlerde dahi böyledir. Mesela Amerika'da Silikon Vadisi'nde çalışanların, yalnızca yüzde 24'ü kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde de mühendislik fakültelerimizden mezun ettiğimiz kız öğrenci oranı yüzde 24 civarlarındadır. Bildiğiniz gibi teknoloji tasarımla iç içe bir alandır. Yani kullandığımız teknoloji, yaşadığımız hayat, aslında bir tasarım ürünüdür. Bu tasarıma ortak olmazsanız ancak size sunulanı tüketmek ve yaşamak zorunda kalırsınız. Bu noktada kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşlarda tanışması ve bu alanda başarabileceklerine dair öz güven geliştirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum."

Bilim, teknoloji ve sanat gibi alanların mutlaka insanlığa fayda sağlamayı amaçlayan bir odak noktasına sahip olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın, "Başarılı olmak, Nobel almak değildir. Başarılı olmak ailenize, memleketinize, vatanınıza, insanlığa hizmet etmek demektir." sözlerini hatırlattı.

Dünyada yaşanan kaosun, bazen bilim ve teknolojinin hiç de iyi niyetli olmayan amaçlarla kullanılabildiğini gösterdiğini belirten Erdoğan, birilerinin bir yandan çaresiz hastalıklara şifa olsun diye laboratuvarlarda sabahlarken, birilerinin aynı vakti, biyolojik silah geliştirmek için de kullanabildiğine dikkati çekti.

"Aklınızı bilimle, ilimle yoğurup, edindiğiniz bilgiyi insani faziletlerle işlemelisiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşte yol ayrımı buradadır. Ben bu güzide kurumumuzun, evlatlarımızı en güncel bilgilerle donattıklarını biliyorum. Bunun da ötesinde, bilgiye fazilet katarak, insanlığın ihtiyaç duyduğu ahlaki yükselişe de katkı sunduklarına yürekten inanıyorum. Bu vesile ile imam hatip liselerinin kurucusu Celaleddin Ökten Hocamızı da buradan rahmetle anmak isterim. Onun vizyonu 'Asrın ihtiyaçlarına müdrik, şarkı ve garbı iyi bilen bir nesil' yetiştirmekti. Yalnızca doğuyu ya da yalnızca batıyı değil, iki dünyayı da anlayan, ilme bir bütün olarak bakan öğrenciler yetiştirmek istemişti. Kur'an'ın mesajını tam olarak idrak edebilmek ve doğru anlatabilmek için tüm ilimlere yönelmenin gerekli olduğunu anlatmıştı. Allah ondan razı olsun. Ona olan borcumuzu ödemenin tek yolu, hayalini kurduğu nesiller olabilmektir."

Erdoğan, bu nedenle gençlere büyük iş düştüğünü söyleyerek, "Aklınızı bilimle, ilimle yoğurup, edindiğiniz bilgiyi dünyanın sorunlarına çözüm olacak şekilde insani faziletlerle işlemelisiniz. Çünkü imam hatipli olmak bunu gerektirir. Vicdan sahibi insanlar olmak, kendinden başkasını düşünebilmeyi, elindeki tüm imkanları insanlığa hizmetkar kılmayı gerektirir. Sizlerin her birinizin bu iştiyakla dopdolu olduğu, ışıldayan gözlerinizden anlaşılıyor." dedi.

"Ülkemiz dünyanın vicdanıdır"

Ülkelerin kaderinin, yetiştirdiği insan kaynağıyla doğrudan alakalı olduğunu belirten Erdoğan, eğer bugün zamanını bilimle, ilimle, sanatla dolduran bir gençlik yetiştirilebilirse, ülkenin gelecekte de lider bir ülke olmasının teminat altına alınabileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu unutmayalım ki, Türkiye'ye sadece bizim değil, tüm dünyanın ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz dünyanın vicdanıdır. Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin her kademedeki çalışanlarını ve öğretmenlerini canıgönülden tebrik ediyorum. Sağladıkları kaliteli eğitimin emsal olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli annemin isminin, böylesine güzel bir eğitim kurumunda yaşatılması beni derinden etkiledi. Sabrı, tevekkülü, insanlığa hizmet etme iştiyakını kendisinden öğrendiğim annemin ruhaniyeti, bu güzide öğrencilerin gayretlerinden, eminim ki hissedar olacaktır."

Emine Erdoğan, katılımcılara, annesinin eğitime bakışını yansıtan bir anısını şöyle anlattı:

"Annem, küçük ağabeyim Ali Bey'i, Kadıköy Ticaret Lisesi'ne kayda götürüyor. Fakat okul müdürü, kontenjanın dolduğunu, okulda hiç sıra kalmadığını söyleyerek, ısrarlara rağmen kaydı yapamıyor. Annem ise ağabeyimi yanına alarak, en yakın çarşıya gidiyor ve portatif bir masa ve sandalye alıp okula dönüyor. 'Bu çocuklar her şartta okumalı. Yer yoksa, işte yer.' diyerek ağabeyimi okula kaydettirmeyi başarıyor. Kız-erkek ayırt etmeden çocuklarının eğitimi için büyük bir gayretle mücadele eden bir hanımdı. Bugünleri görse, eminim ki tarifsiz bir mutluluk duyardı."

Hayriye Gülbaran'ı anlatan video izletildi

Programda Emine Erdoğan'ın annesi Hayriye Gülbaran'ın hayat hikayesine yer verilen video izletildi.

Konuşmaların ardından Erdoğan'a Okul Müdürü Prof. Dr. Ayşen Gürcan tarafından tablo takdim edildi.

Emine Erdoğan, daha sonra atölyenin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

Lisenin yurt dışındaki İspanyolca eğitim veren okullarla dil değişimi kapsamındaki İspanyolca sınıfını da ziyaret eden Emine Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Okul Müdürü Gürcan da eşlik etti.

Programa İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Programda, Okul Müdürü Gürcan'ın yanı sıra okulun teknoloji ile donanmış Türkçe, İngilizce, Arapça ve İspanyolca sınıflarında eğitim gören öğrenciler de konuşma yaptı.