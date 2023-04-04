Kadıköy'de Kur'an Kursu'na saldırı - Son Dakika
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Kadıköy'de Kur'an Kursu'na saldırı

04.04.2023 10:38
Kadıköy'de Kur'an Kursu'na saldırı

Kadıköy'de bir kadın, Kur'an Kursu'na saldırıda bulundu.

Kadıköy'de bir kadın, Kur'an Kursu'na saldırıda bulundu. Kur'an Kursu'nun camlarına tekme atarak kıran kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar içeride bulunan kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZZOlay, geçtiğimiz gün Kadıköy'de Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın çocukların istismar edildiğini iddia edip, Kur'an Kursu'nun camlarına tekme atarak kırmaya başladı. Hakaret savurarak el hareketleri yapan kadın, camları kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise içeride bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Daha önce de 'sizi burada barındırmayız' diyorlardı"

Görgü tanığı Rıdvan Elalmış, "Saat 17.00 sıralarıydı burada bir kalabalık sesi duydum ve cama çıktım baktım bir bayanın camları tekmeleyerek yerdeki taşlar ile camları kırmaya çalıştığını ve burayı taciz ettiğini gördüm. Devamlı olan şeyler. Kur'an Kursu'nu burada istemiyorlar. Daha öncede 'sizi burada barındırmayız' diye söylüyorlardı. Camdan kendisine ne yapıyorsun diye bağırdım, 'burada çocuk istismar ediyorlar ses çıkarmıyorsunuz ama ben cam kırıyorum bana bağırıyorsunuz' dedi. Kendisinden şikayetçi olduk. Çocuklar içeride eğitim görüyordu korkudan dışarı bile çıkamadılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de Kur'an Kursu'na saldırı - Son Dakika


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