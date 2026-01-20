Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı

Haberin Videosunu İzleyin
Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
20.01.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
Haber Videosu

İstanbul Kadıköy'deki bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken; araç kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi Emanet Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes marka bir araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu.

BÜYÜK PANİK! OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, otoparkta bulunan diğer park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Mercedes, Güvenlik, İstanbul, Otomobil, İtfaiye, Kadıköy, 3-sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
İran kan gölüne döndü Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı
Ateşkes anlaşması askıda Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
22:18
Kırmızı kart gördü Manchester City’nin yıldızı Galatasaray’a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 23:48:56. #7.11#
SON DAKİKA: Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.