Ahmet Minguzzi\'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat kararı verildi. Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İSTİNAF CEZALARI ONADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), tutuklu B.B. ve U.B'ye Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası ile diğer SSÇ'ler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan verilen beraat kararına yönelik incelemesini tamamladı.

İncelenen dosyaya göre, yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediğine hükmeden daire, katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve katılanlar Yasemin Akıncılar Minguzzi ile Andrea Minguzzi vekillerinin B.B. ve U.B. hakkında çocukların birden fazla nitelikli halden en üst sınırdan cezalandırılmaları gerektiğine dair nedenleri yerinde bulmadı.

Daire, bu bakımdan diğer istinaf nedenleri yerinde görmeyerek, B.B. ve U.B'ye verilen 24'er yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu. İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddini kararlaştırdı.

M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararlarını kanuni bağlamda uygun bulan daire, "nitelikli kasten öldürme" suçundan üst hadden cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin istinaf nedenlerini de yerinde görmeyerek bunları esastan reddetti.

SON KARAR YARGITAY'DA

Daire, istinaf başvurusunun Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti.

Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek.

MİNGUZZİ AİLESİNİN AVUKATI: YAZIK, NE DİYEYİM...

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, İstinaf'ın onama kararına ilişkin şunları söyledi:

"Mattia Ahmet evladın katli davasında istinaf incelemesi sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, beraat eden sanıkların eyleme iştirakine dair talebimizi reddetti. Aynı biçimde mahkum olan sanıkların 24'er yıl hapis cezasına dair istinaf başvurularını da reddetti.

Ne diyeyim, bilmiyorum. Kararda, yargıda artık gelenek olduğu üzere 'gerekçe' yer almadığı için 'hukuki' nedenini değerlendiremiyorum. Atlas evladı yitirdik. Eski sözler, buzdolabından çıkarıldı ve Mattia Ahmet'in katlini de içerir biçimde yine meydana sürüldü.

Üzerine istinaf kararı, tam bir 'turnusol' oldu. Yazık, ne diyeyim… Karara karşı temyiz yolu açık. Bu 'iklim'de bir şey beklemeli mi!"