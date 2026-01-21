Kadın Eğitim Çalışanlarından Doğum İzni Talepleri - Son Dakika
Kadın Eğitim Çalışanlarından Doğum İzni Talepleri

21.01.2026 09:44
Eğitim-Bir-Sen'in araştırmasına göre, kadınların yüzde 97'si doğum iznini yetersiz buluyor.

Kaynak: ANKA

