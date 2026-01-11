Beyoğlu'nda genç kadın fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı; yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
Beyoğlu'nda genç kadın fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı; yaşam mücadelesi veriyor

11.01.2026 10:39
Beyoğlu'nda fırtına nedeniyle devrilen tabelanın altında kalan şehir plancısı genç kadın ağır yaralandı.

Beyoğlu'nda öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kafeteryadan çıkan Şehir Plancısı Kardelen K.Ç. (27), iş yerine doğru yürümeye başladı. Kadın kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen K.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.15 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehir Plancısı Kardelen K.Ç., öğle molasında arkadaşlarıyla yakınlarda bulunan bir kafeteryaya gitti. Kadın burada arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra dışarı çıktı. İş yerine doğru arkadaşlarıyla kaldırımda yürümeye başlayan kadın, fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralanan kadın için arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralanan Kardelen K.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kadın ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Sert Murat Sert:
    hayat bu kadar iste,aniden ölüm, 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
