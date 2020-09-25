Kadın güreşçiler, Edirne'de kamp yapıyor - Son Dakika

Kadın güreşçiler, Edirne'de kamp yapıyor

Kadın Güreş Milli Takımı, aralık ayında Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Edirne'de sürdürüyor.

Kadın güreşçiler, Edirne'de kamp yapıyor, System.String[]

Kadın Güreş Milli Takımı, aralık ayında Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Edirne'de sürdürüyor.

Federasyonun açıklamasına göre Edirne'de kamp yapan ay-yıldızlı ekibi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ziyaret etti.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak'la kampa gelen Aydın, ilk olarak teknik heyetle toplantı yaparak takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Ardından güreşçilerle bir araya gelen federasyon başkanı Aydın, sporcularla sohbet etti.

Salgından dolayı sıkıntılı günler yaşadıklarını belirten Aydın, "Pandemi süreci tüm branşları olduğu gibi güreşi de yakından etkiledi. UWW, Dünya Şampiyonası için 12-20 Aralık tarihlerini belirledi. Tüm sporcularımızı hem moral hem de fiziksel olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Artık teknik çalışmalar da yapmaya başladık. Çünkü tüm dünyada rakiplerimiz de teknik idmanlar yapıyor. Onların gerisinde kalmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kampları tek tek ziyaret ederek takımlar hakkında bilgiler aldığını dile getiren Aydın, "Kadın güreşçilerimizin moral ve motivasyon olarak son derece iyi durumda olduklarını görmek beni mutlu etti. Tabii ki pandemi sürecinde ne olur ne biter bilinmez. Dünya Şampiyonası için tarih verildi ancak o tarihlerde pandeminin durumu da önemli. Tek duamız bir an evvel her şeyin normale dönmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktör Efrahim Kahraman ise çalışmaların son derece iyi gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde sporcuları hazırlamak gerçekten çok zor. Daha çok kuvvet çalışmaları yapmıştık. Ama tüm dünyadaki rakiplerimiz gibi bizler de taktik idmanlarına geçiş yaptık. Her ne kadar Dünya Şampiyonası için tarih belirlenmiş olsa da bir belirsizlik var. Çünkü virüs tehdidi ortadan kalkmadı. Bu süreçte sporcuları psikolojik olarak hazırlamak bizleri zorluyor. Ama her şeye rağmen verimli bir kamp geçiriyoruz."

Daha önce Bolu, Edirne, Niğde ve Antalya'da kamp yaptıklarını anlatan Kahraman, "Aralık ayındaki Dünya Şampiyonası'na kadar tam olarak hazır olacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Şampiyonası, Edirne, Güreş, Kadın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın güreşçiler, Edirne'de kamp yapıyor - Son Dakika Spor

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