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Kadın Kooperatifinden, Kooperatifçilik Günü Sergisi - Son Dakika

Kadın Kooperatifinden, Kooperatifçilik Günü Sergisi

21.12.2021 15:59
Kadın Kooperatifinden, Kooperatifçilik Günü Sergisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Kültür Sitesi Meclis Fuaye Alanında Kadın Kooperatifi tarafından açılan sergiye destek oldu.

Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Kadın Kooperatifi tarafından Kültür Sitesi Meclis Fuaye Alanında sergi düzenlendi. Bu yıl 8'incisi düzenlenen Verilirse El Ele Ulaşılır Her Yere isimli el emeği eserlerin yer aldığı serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik, Başkan Yardımcısı Müzeyyen Yoğurtçu ve yönetim kurulu üyeleri ile konuklar katıldı. Kooperatif Başkanı Nilgün Beşirik, sergiyle ilgili olarak verdiği bilgilerde, 2008 yılından bu yana Manisa'nın ilk kadın kooperatifi olduklarını ve bu zamana kadar kadınlara el sanatları alanında Manisa hediyelik eşyası üretimiyle hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Beşirik, "Bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz Verilirse El Ele, Ulaşılır Her Yere isimli sergimizi vatandaşlarımızla buluşturmak dolayı çok mutluyuz. Bizlere verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" dedi. Kadın Kooperatifi üyelerinin hazırladığı eserleri inceleyen Ustamehmetoğlu ve Özcan, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü münasebetiyle hazırlanan serginin hayırlı olmasını diledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, sergi açılışının ardından Bereketli Eller Sergisi'nde de kadınların yaptığı eserleri inceledi.

Kadın Kooperatifinden, Kooperatifçilik Günü Sergisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kooperatifçilik Günü, Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kadın Kooperatifinden, Kooperatifçilik Günü Sergisi - Son Dakika


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