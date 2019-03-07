Son Dakika Haberleri: Kadın Motosikletçiler, Finali Türkiye'de Yapacak

Kadın Motosikletçiler, Finali Türkiye'de Yapacak

1 saat önce

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final ayağı, ilk kez 8 Eylül'de Afyonkarahisar'da organize edilecek.

Kadın Motosikletçiler, Finali Türkiye'de Yapacak, System.String[]
Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final ayağı, ilk kez 8 Eylül'de Afyonkarahisar'da organize edilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile birlikte Afyonkarahisar'a verilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda birbirinden ünlü kadın motosikletçiler yarışacak.

Beş ayaktan oluşacak şampiyonanın finali, Türkiye'de yapılacak. Diğer ayaklar ise Hollanda, Portekiz, Çekya ve İtalya'da gerçekleştirilecek.

Yarışta geçen senenin şampiyonu İtalyan kadın sporcu Kiara Fontanesi başta olmak üzere Hollandalı Nancy van de Ven, Alman Larissa Papenmeier, Danimarkalı Sara Andersen ve Belçikalı Amandine Verstappen de Afyonkarahisar'da mücadele edecek.

Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Portekiz ve Yeni Zelanda'dan kadın yarışçıların mücadele edeceği şampiyonada, Türkiye'den Büşra Yılmaz ve Efnan Valimaki gibi kadın sporcular da piste çıkacak.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın programı şöyle:

31 Mart: Hollanda-Walkenswaard

19 Mayıs: Portekiz-Augeda

28 Temmuz: Çekya-Loket

18 Ağustos: İtalya-İmola

8 Eylül: Türkiye-Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Eylül, Afyon, Türkiye, Spor
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