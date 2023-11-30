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Kadın, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Kadın, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen bir kadın, 2 yıl önce ölen oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise yakalanarak göz altına alındı.

30.11.2023 - 08:38,
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İstanbul Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, o sırada yoldan geçen bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

2 yıl önde dini nikahlı eşinin kayıp ihbarında bulunduğu ve 1 gün sonra cesedi Arnavutköy'de bir su kuyusunda bulunan Aykut Avşar'ın ailesi, oğullarının ölümünden dini nikahlı yaşadığı eşi Bahar Gülerce'yi suçlamıştı. Aykut Avşar'ın ailesi ve Bahar Gülerce bir televizyon programında günlerce Aykut Avşar'ın sır dolu ölümünü tartışmış ve taraflar birbirlerini suçlamıştı. Aykut Avşar'ın ölümünden sonra her iki taraf birbirlerine husumet beslemişti.

Eski dünürünü otobüs durağında kurşun yağmuruna tuttu

DÜNÜRÜNE KURŞUN YAĞDIRDI

Annesiyle birlikte yaşayan Bahar Gülerce, tehdit edildiği gerekçesiyle her akşam iş çıkışında annesi Ayten Gülerce tarafından otobüs durağından alınarak eve götürülüyordu. Dün akşam da otobüs durağında kızını bekleyen Ayten Gülerce'nin yanına 2 yıl önce hayatını kaybeden Aykut Avşar'ın babası Zeki Avşar geldi. Bir süre Ayten Gülerce ile konuşan Zeki Avşar daha sonra belinden çıkardığı silahla Gülerce'ye 2 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

Eski dünürünü otobüs durağında kurşun yağmuruna tuttu

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Saldırı sonrası yoldan geçen bir minibüsle hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren Zeki Avşar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece kartalları tarafından yaşadığı evin yakınında yakalanarak göz altına alındı. Öte yandan saldırı anı ve sonrasında otobüs durağına gelen Ayten Gülerce'nin kızı Bahar Gülerce'nin yaşadığı panik anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Eski dünürünü otobüs durağında kurşun yağmuruna tuttu
Kaynak: DHA

Arnavutköy, DHA, Saldırı, Güvenlik, Hastane, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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