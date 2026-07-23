Kadın partnerinin bacak arasına jafası sıkışan askerin zor anları

Amerika Birleşik Devletleri ordusundaki fiziksel yeterlilik ve koordinasyon eğitimleri sırasında kaydedilen garip anlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Erkek ve kadın askerlerin ortak yürüttüğü partnerli dayanıklılık antrenmanı esnasında yaşanan sıra dışı pozisyon, izleyenlerin dikkatini çekti ve dijital platformlarda fırtınalar kopardı.

Partnerli Dayanıklılık Eğitimi Kontrolden Çıktı

ABD ordusunda askerlerin kas gücünü, denge kabiliyetini ve takım çalışmasını geliştirmek amacıyla uygulanan vücut ağırlığı antrenmanları, bu kez beklenmedik görüntülere sahne oldu. İki askerin birbirini destekleyerek şınav ve şınav benzeri hareketleri yapmasını hedefleyen eğitim rutini sırasında, partnerlerden erkek askerin başı, kadın askerin bacaklarının arasına denk geldi.

Askerlerin üzerlerindeki ağır hücum yelekleri ve askeri teçhizatla denge kurmaya çalıştıkları o anlarda ortaya çıkan tuhaf pozisyon, antrenmanı izleyen diğer askerlerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Fiziksel zorlanmanın hat safhada olduğu antrenmanda askerlerin duruş biçimi, izleyenler tarafından adeta bir "akrobasi gösterisi" olarak yorumlandı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Söz konusu görüntülerin internete düşmesinin ardından binlerce yorum ve paylaşım peş peşe geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, ordudaki partnerli eğitimlerin amacını sorgularken ve hareketin teknik olarak yanlış uygulandığını savunurken; diğer bir kesim ise bunun askeri disiplin içerisinde tamamen yüksek kondisyon ve güce dayalı profesyonel bir çalışma olduğunu belirtti.

Özellikle askeri uzmanlar ve eski askerler, bu tür yüksek yoğunluklu antrenmanlarda (Physical Readiness Training) vücut ağırlığını dengede tutmanın son derece zor olduğunu ve hareket sırasında bu tarz sıra dışı pozisyonların oluşabileceğini vurguladı. Ancak pozisyonun garipliği, internet dünyasının mizah malzemesi olmaktan kaçamadı.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan video, ABD ordusunun eğitim metotları ve cinsiyetler arası ortak antrenman programları üzerindeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Görüntülerle ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, videonun yayılmaya devam edeceği benziyor.