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Kadın zabıtalarla kadın kuaförlere denetim

34 dakika önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde yer alan kadın kuaförlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Kadın zabıtalarla kadın kuaförlere denetim, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde yer alan kadın kuaförlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kadın zabıta memurları tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir çok eksik tespit edilirken, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için de uyarılar yapıldı.


Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalarla ilçede bulunan kadın kuaförleri sıkı bir denetimden geçirildi. Vatandaşların daha hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla kent genelinde bulunan kadın kuaförlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde kadın zabıta ve ruhsat memurları görev yaptı. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, bazı kadın kuaförlerindeki eksikliklerden şikayetçi olan vatandaşları memnun etti. Denetimlerin devam etmesini isteyen kadınlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.


İş yeri sahiplerine hijyen uyarısı


Kentin bir çok noktasında gerçekleştirilen denetimlerde kuaför salonlarının iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygun olup olmadığı, iş yeri temizliği, iş yeri düzeni, kullanılan ürünlerin durumu ve kullanım izni ile onayı olup olmadığı, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, portör muayene kartları, bir iş yerinde bulunması gereken temel unsurlar, tuvalet, ecza dolabı kontrolü gibi birçok konu incelenirken, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için iş yeri sahipleri ve ustalar uyarıldı. Eksiklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine ek süre veren ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerleri hakkında ise yasal işlem uyguladı. - DİYARBAKIR

Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Zabıta, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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