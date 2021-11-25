Kadınlar, sokaklara indi! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde el ele yürüdüler - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar; şiddete karşı bir araya geldi. 25 Kasım Platformu'ndan yapılan açıklamada; kadınlar ve LGTB İ+'ların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa dikkat çekildi.

Tünel Meydan'ında toplanan kadınlar İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Galatasaray Meydanında açıklama yapmak isteyen kadınların önü Rus Konsolosluğu önünde kesildi. Kadınlar bu tutumun bir yasaklama olduğunu söyleyerek barikatların açılmasını istedi. Polis barikatları kaldırmayınca kadınlar barikata yüklendi, polis gazla müdahale etti.

''KADINLARI DEĞİL, ŞİDDET GÖSTEREN ERKEKLERİ ENGELLEYİN"

Kadınların polisin engelini protesto ederek 25 Kasım için daha önceden hazırladıkları açıklamayı okumayacaklarını dile getirdi. Kadınlar, şiddete, yasaklara, polis engeline karşı "25 Kasım da kadınların isyanı da yasak tanımaz" başlıklı şu açıklamayı okudu:

"25 Kasımı değil, sokaktan geçerken "kadın olduğu için karşı koyamayacağı düşünülerek" öldürülen Başak Cengiz'in katilini, kadın katillerini engelleyin;

Hayatları için mücadele eden kadınları, LGBTİ+ları değil, uzaklaştırma kararlarını görmezden gelen/uygulamayan erkekleri engelleyin;

Çocuk istismarını, çocukların evlendirilmesini, istismar sanıklarının Elmalı'da ve pek çok davada olduğu gibi beraat etmesini engelleyin;

Çilem'i, Öznur'u, Nevin'i, Melek'i ölmemek için öldürmek zorunda bırakan sistematik erkek şiddetini engelleyin;

Gözaltında çıplak arama yani cinsel şiddet uygulayanları engelleyin;

Kadınların emeğinin hem devlet, hem sermaye hem erkekler tarafından sömürülmesini, sosyal güvence ve geçim için aileye erkeklere mecbur edilmesini engelleyin."

İL İL 25 KASIM EYLEMLERİ

ÇANAKKALE: HAKLARIMIZ İÇİN DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM

Çanakkale'de kadınlar, Çanakkale Ekmek ve Gül Topluluğunun çağrısıyla "Şiddete, eşitsizliğe, yoksulluğa karşı birleşelim" dedi. Çanakkale Ekmek ve Gül Topluluğu, EMEP, TKP, Sol Parti, CHP ve Pir Sultan Abdal Alevi Kültür Derneği'nin katılımıyla gerçekleşen açıklamada kadınlar taleplerini haykırdı. Eylemde "Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son", "Krizin yükü patronlara", "Şiddet varsa direniş de var" sloganları atıldı.

İZMİRLİ KADINLAR YOKSULLUK VE ŞİDDETE KARŞI İSYANDA

İzmir'de kadınlar, İzmir Kadın Platformu'nun çağrısıyla 25 Kasım'da sokağa çıktı, "Evde, sokakta, işte, kampüste şiddet her yerde. Çözüm örgütlü mücadelede" dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı asla kabul etmediklerini söyleyen kadınlar, ILO 190'ın bir an önce imzalanması gerektiğini vurguladı.



Kadınlar "6284'ün uygulanmasını, ekonomik, sosyal, hukuksal önlemlerin derhal hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz kadınlar şiddetin, yoksulluğun olmadığı eşit ve adil bir yaşam istiyoruz" dedi.

KAYSERİLİ KADINLAR: BİR ARAYA GELİRSEK GÜÇLÜYÜZ

Kayseri'de 25 Kasım dolayısıyla Cumhuriyet Meydan'ında basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada "Kadına yönelik şiddeti ancak bir araya gelirsek çözebiliriz" denildi. Kayseri Kadın Platformu adına açıklamayı okuyan Kezban Yüksel, "AKP iktidarı tekçi, gerici ve cinsiyetçi temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal düzenin inşası için kadın kazanımlarını zayıflatmayı temel almış, baskı mekanizmalarını tümüyle seferber ederek kadınları ev içinde ve kamusal alanda iradesizleştirmeye dönük saldırılarına hız vermiştir" dedi.

Yüksel, "İktidar, Taliban ile görüşebiliyor, o rejimi tanıyor. Bu pespaye erkek dayanışmasına karşı biz kadınlar dayanışmamızı, mücadelemizi büyütüyoruz ve korkun her yerde biz varız demeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte yürüyüşlerden fotoğraflar;