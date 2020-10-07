Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 103 Birevim Elazığ İl Özel İdare: 64

64 mağlup etti.

64 mağlup etti. Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Hakemler: Ziya Özorhon xx, Alper Elçikoca xx, Seda Esen xx İzmit Belediyespor: Çağla Nur Uzundurukan x 1, Miray Şahin x 5, Gülşah Duman xx 13, Kübra Erat xx 12, Elif Emirtekin x 9, Egle Siksnuıte xxx 23, Ericak Wheeler xx 14, Saadet Aysu Keskin x, Milica Jovanovic xx 20, Clarissa Cristina Dos Santos xx 4, Defne Melissa Paylar xx 2 Başantrenör: Fırat Okul Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz x 2, Chennedy Nicola Carter xx 10, Naile Çırak xx 5, Nihan Demirkol xx 7, Sera Özelçi xx 7, Gizem Sezer, Alena Hanusova xxx 18, Tuğçe Dik, Nika Baric xxx 15 Başantrenör: Osman Olcay Orak 1. Periyot: 29-22 (İzmit Belediyespor lehine) Devre: 48-35 (İzmit Belediyespor lehine) 3. Periyot: 80-44 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ

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