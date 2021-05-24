Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasına "Tehdit yoktu" diyen Bakan Soylu'ya ilk ağızdan yanıt - Son Dakika

Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasına "Tehdit yoktu" diyen Bakan Soylu'ya ilk ağızdan yanıt

24.05.2021 23:41

İçişleri Bakanı Soylu, "CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Tehdit yoktu" ifadelerini kullanmasına yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Madem tehdit yoktu, öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünde gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasıyla ilgili Bakan Soylu'nun "Tehdit yoktu" sözlerine Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi.

"KAFTANCIOĞLU'NA TEHDİT NEREDEN GELEBİLİR?"

Gazetecilerin Sedat Peker'e koruma verilmesine dair soruları yanıtlayan Soylu, 'CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tehdit altında olmasına rağmen neden koruma verilmedi' sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Tehdit yoktu. Sizin tehdidiniz yok. Herhangi bir rapor yok, korumanız olması gerekir mi? Hayır. Sonra ne oldu? Mesela Kaftancıoğlu'na tehdit nereden gelebilir? Bunu takip eden, hedef gösterildiği zaman konuya müdahale eden devletin kurumları var. Kaftancıoğlu'nun korumasını aldım, 15 gün sonra Kaftancıoğlu DHKP/C tehdit etti. Niye tehdit etsin? Bir sektör oluşmuş. 2017'de Özgür Taşdemir. Bütün sistematiği, iki yerde kumarhanesi var. Bu kumarhaneler sebebiyle, DHKP/C baskını sebebiyle, bu tehdidi yenilediler. DHKP/C'nin kurgu tehdidi üzerine bir tehdit daha yenilediler. Ben bunu 2018'in ortalarında öğrendim. Sedat Peker'in polis koruması olduğunu öğrendim. Canan Kaftancıoğlu'nun da koruması olduğunu bilmiyorum."

"YAYINDA SÖYLEYECEĞİM"

Soylu'nun bu açıklamalarına yanıt veren Kaftancıoğlu, "Yalancı! Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım? Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasına 'Tehdit yoktu' diyen Bakan Soylu'ya ilk ağızdan yanıt
Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasına Tehdit yoktu diyen Bakan Soylu'ya ilk ağızdan yanıt

Canan Kaftancıoğlu, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasına 'Tehdit yoktu' diyen Bakan Soylu'ya ilk ağızdan yanıt - Son Dakika


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