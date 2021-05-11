Kağıtspor Espor, Ankara Büyükşehir'e acımadı - Son Dakika

Kağıtspor Espor, Ankara Büyükşehir'e acımadı

11.05.2021 09:11
Kağıtspor Espor, Ankara Büyükşehir'e acımadı, System.String[]

Son yıllarda Türkiye'de yükselişte olan Esporu destekleyen belediye sayısında büyük bir artış gözükürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu alana ilgisiz kalmamıştı.

Büyükşehir Belediyesi E Gençlik projesi kapsamında, Kağıtspor Kulübü ile işbirliği neticesinde kurulan Kağıtspor Espor takımı binlerce oyuncunun takip ettiği Zula Süper Lig 7. Sezonunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi(ASKİ) Espor takımını bu sezon ikinci defa 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

KAĞITSPOR İDDİALI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Bünyesinde faaliyet yapan E gençlik projesinin önemli bir ayağını oluşturan Espor takımına Kağıtsporun da verdiği destekle bu sezon Zula liginde iddiasını sürdürüyor. Kağıtspor Espor Zula Süper Lig ekibi, haftanın ikinci maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi(ASKİ) Espor ile karşılaştı. 2 harita üzerinden oynanan lig karşılaşmasında ilk haritayı 10 – 5üstünlükle kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor takımı oldu. İkinci haritada da üstünlüğünü sürdüren Kağıtspor Espor, 10 – 4 gibi net bir skorla rakibine nefes aldırmazken hanesine 3 puanı yazdıran takım oldu.

ESPOR SEKTÖRÜNE BELEDİYELER İLGİ GÖSTERİYOR

Teknoloji gelişmesiyle birlikte yeni oyunların sayısı zamanla artıyor ve genç nesil de bu dijital oyunlara yöneliyor. Belediyeler, gençlerin ilgi gösterdikleri dijital alanlarda onlara destek olmak için faaliyet sayılarını gün geçtikçe artırıyor. Dün, iki Büyükşehir Belediyesinin dijital takımları karşı karşıya geldi. İki takım, Zula Süper Lig'inde mücadele etti. Karşılaşmayı izleyen binlerce genç de tarihi bir güne şahitlik etti. Kocaeli Büyükşehir'in dijital oyundaki haritaları farklı kazanması, Espor taraftarlarınca büyük alkış aldı.

E GENÇİK ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlere yönelik düzenlediği eğitim, spor, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yanında dijital alanda da onlara alan açıyor. Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim tarafından uygulanan Büyükşehir E-Gençlik projesi, a'dan z'ye gençlerin dijital kılavuzu oluyor. Espor, Dijital İçerik ve Teknoloji Atölyeleri gibi bilişim çağının tüm gereksinimlerini bünyesinde bulunduran projeyle, gençler yeniçağa kayıtsız kalmıyor.

ZULA SÜPER LİG NEDİR?

MadByte Games tarafından geliştirilen, Lokum Games tarafından dağıtılan, yüzde yüz yerli marka değeriyle Türkiye'de 14 milyon kullanıcıya ve anlık 60 bin online oyuncuya sahip Zula'nın en prestijli ligi Süper Ligi'dir. Süper Lig'de KBB Kağıtspor Espor, Galatasaray, ABB Aski, fastPay Wildcats, İstanbul Espor Kulübü, Çamlıca, Gamers of Future, Sangal, Digital Athletics ve BAL Espor gibi güçlü ve köklü kulüplerle karşılaşıyor. 9 hafta sürecek Lig maçları, cumartesi ve pazar günleri 14:00 - 21:00 saatleri arasında Zula Espor YouTube kanalı üzerinden canlı aktarılıyor.

Kağıtspor Espor, Ankara Büyükşehir'e acımadı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kağıtspor Espor, Ankara Büyükşehir'e acımadı - Son Dakika


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