Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu judocular namağlup şampiyon oldu
Son Dakika Spor Kağıtsporlu judocular namağlup şampiyon oldu

Kağıtsporlu judocular namağlup şampiyon oldu

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu Judocular spor Toto Ümitler Mix Judo 1.Lig ilk etabını lider tamamladı.

Kağıtsporlu judocular namağlup şampiyon oldu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor'lu Judocular spor Toto Ümitler Mix Judo 1.Lig ilk etabını lider tamamladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu Judocular, Mersin'in Mut ilçesinde iki gün süren Spor Toto Ümitler Mix 1.Lig ilk etap müsabakalarını 30 puanla yenilgisiz tamamladı. Mavi beyazlı judocular bu sonuçla liderliğini ilan etti. Spor Toto Ümitler Mix 1.Lig ilk etabını yenilgisiz ve 30 puanla Büyükşehir Kağıtspor lider tamamladı. Müsabakalarda 27 puan ve averajla İzmir BBSK ikinci, aynı puanla Balikesir İDA SK üçüncü ve 24 puanla Konya BBSK dördüncü tamamladı.


Ümitler Mix Ligi Judo takımımız 2017 ve 2018 sezonlarını da yenilgisiz şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu etapla birlikte 2017 yılından bu güne toplamda 46 maçı yenilgisiz tamamlayarak bir ilke imza attı. Spor Toto Ümitler Mix 1.Lig ilk etabını namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kağıtsporlu Judocular ikinci etap müsabakaları için 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'ya gidecekler. - KOCAELİ

Kağıtspor, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:23 Kaynak: İHA
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