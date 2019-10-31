Kahramanmaraş 4 milyonluk altın gasbeden 5 şüpheli tutuklandı

4 milyonluk altın gasbeden 5 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, silahlı ve maskeli 5 kişi, Hakkari'ye altın götürenlerin bulunduğu aracı durdurup, yaklaşık 4 milyon TL'lik altın ve dövizi çaldı. Jandarma, 5 kişiyi Yozgat ve Kocaeli'nde gasbettikleri altın ve dövizlerle yakaladı.

Olay, pazar günü, Pazarcık ilçesinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Hakkari'ye altın götüren S.Ç. (54), A.A. (45) ve H.A.'nın (27) içinde bulunduğu aracın önü, silahlı ve maskeli 5 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, araçtaki yaklaşık 13 kilo altın, 36 bin 650 Euro, 300 Dolar, 1500 TL'yi gasbetti. Şüpheliler daha sonra araçtakilerin cep telefonlarını da alıp kaçtı.

1214 ARAÇ İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Şüphelilerin olay yerinden çalıntı plakalı araçlarla kaçtıklarını tespit eden ekip, otoyol üzerindeki kameraların görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerdeki 1214 aracı tek tek inceleyen ekip, şüphelilerin F.G.(27), C.B. (26), S.B. (28), E.G. (19) ve T.E. (28) olduğunu, Yozgat ve Kocaeli'ye gittiklerini belirledi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla F.G. ve C.B.'yi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, S.B. ve E.G.'yi Kocaeli'nde, T.E.'yi ise Kahramanmaraş'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte gasbedilen altın ve dövizler de ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlar ve dövizleri kuyumcuya teslim edildi.