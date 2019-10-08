Kahramanmaraş Germanicia Antik Kenti Çalıştayı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim Hatay'dan Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş üzerinden Kayseri, Kapadokya ve Nevşehir'i içine alan büyük bir kültür turizm bölgesi ve planı yapmamız gerekiyor çünkü Türkiye uzunca bir süreden beri konuştuğumuz deniz, kum ve güneş turizminin dışına çıkmak zorunda." dedi.

Ünal, bir otelde düzenlenen Germanicia Antik Kenti Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, antik kent için uzun zamandan bu yana çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Germanicia Antik Kenti'nin tanıtımı için önlerinde çok iyi fırsatlar bulunduğunu anlatan Ünal, "Kahramanmaraş 2023 EXPO ve şimdi Gaziantep 2025 EXPO'ya başvuruyoruz. Yani biz 2023 yılında Kahramanmaraş'a 86 ülkeden 2 milyon ziyaretçi, turisti bekliyoruz." dedi.

Ünal, Şanlıurfa'ya Göbeklitepe'yi ziyaret etmek için gelen turistlerin bölge kentlerine ve Kahramanmaraş'a da getirilmesi gerektiğini belirtti.

Turistlerin ilgi alanlarına göre yeni turizm güzergahları oluşturulması gerektiğinin altını çizen Ünal, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'ye gelen turist ile Kapadokya'ya gelen turistin öncelikleri, özellikleri, eğitimleri aynı. Yani tarih, inanç, kültür turizmi için geliyorlar. Bizim Hatay'dan Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş üzerinden Kayseri, Kapadokya ve Nevşehir'i içine alan büyük bir kültür turizm bölgesi ve planı yapmamız gerekiyor çünkü Türkiye uzunca bir süreden beri konuştuğumuz deniz, kum ve güneş turizminin dışına çıkmak zorunda. Turizm denilen şey kültürü, sanatı, tarihi, müziği, inancı, doğa, sağlık gibi çok geniş bir alanda planlanması gereken, şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından uzunca bir süredir planladığı kültür ve turizmi bir arada tuttuğumuz bir süreçtir."

Ünal, Viyana'ya sadece filarmoni orkestrasının konserini dinlemek için giden bir turistin konser için 25 avro ödediğini kaydederek, Türkiye'nin de turizm avantajının iyi kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Zeugma'dan, Efes'ten daha ince ve sanatsal bir kıymete haiz"

Turizmde bir hikayesi olmayan bir şeyin ziyaretçi tarafından ilgi görmediğini ifade eden Ünal, Germanicia Antik Kenti için bir tanıtım filmi hazırladıklarını kaydetti.

Germanicia Antik Kenti'nin mozaik konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ünal, "Germanicia Antik Kenti'nin niteliği, uzmanların bize anlattıklarına göre hem Zeugma'dan hem de Efes'ten daha ince ve daha sanatsal bir kıymete haiz. Eğer siz bunun duygusunu, bunun hikayesini dünyayla, iletişim aygıtlarıyla paylaşamıyorsanız hiçbir anlamı yok." diye konuştu.

Ünal, antik kent bölgesinde bulunan 46 hektar alanın tamamının kamulaştırılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Bölgede evleri bulunan vatandaşlara müjde veren Ünal, "Yeni alınan kurul kararıyla sadece evlerinde mozaik bulunan evler belirlenip diğer evler sit alanı olmaktan çıkarılacak. Biz bu mozaikleri yerinde bırakmayacağız, bu mozaiklerin hepsini bir yere taşıyıp, orada büyük bir müze oluşturacağız. Kahramanmaraş 2023 EXPO ve Gaziantep 2025 EXPO'da Germanicia Antik Kenti'ni çok iyi tanıtmamız gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

"Yol haritası çizilecek"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da çalıştay sayesinde antik kentin uzman kişilerce öneminin anlatılacağını, bu konuda kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Antik kent bölgesindeki kamulaştırmaların bir an önce yapılması gerektiğini dile getiren Öztunç, bölgedeki tarihi alanların ortaya çıkarılması durumunda antik kentin dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olacağını belirtti.

Vali Vahdettin Özkan da Germanicia Antik Kenti'nin kentin en önemli turizm yerlerinden bir tanesi olduğunu, çalıştayla antik kentin yol haritasını çizeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kültür Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanı Melik Ayaz da açılışta birer konuşma yaptı.

Çalıştay daha sonra katılımcıların sunumlarıyla devam etti.