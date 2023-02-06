Enkaz altında kalan çocuk canlı yayında böyle çıkartıldı - Son Dakika
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Enkaz altında kalan çocuk canlı yayında böyle çıkartıldı

06.02.2023 14:16

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük bir yıkımın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kalan bir çocuğun çıkarılma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkaz altında kalan çocuk canlı yayında böyle çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enkaz altında kalan çocuk canlı yayında böyle çıkartıldı - Son Dakika
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