Enkaz altında kalan çocuk canlı yayında böyle çıkartıldı
06.02.2023 14:16
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük bir yıkımın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kalan bir çocuğun çıkarılma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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6.02.2023 16:57:16. #1.11#
SON DAKİKA: Enkaz altında kalan çocuk canlı yayında böyle çıkartıldı - Son Dakika