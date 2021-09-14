Kahramanmaraş sınava hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı desteği - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Ortak Sınav Protokolü" imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol çerçevesinde, kurumlar tarafından sınav hazırlığı yapan ortaöğretim ile lise son sınıf öğrencilerine il genelinde deneme sınavları düzenlenerek yaklaşık 40 bin öğrencinin faydalanacağı LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve TYT (Temel Yeterlilik Testi) denemelerinde öğrencilerin sınav tecrübesi kazanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman katıldı.

Törenin ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Güngör, "İnşallah imzaladığımız bu protokolle birlikte yapılan sınavlar, öğrencilerimizin hazırlık süreçlerine katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da desteklerinden dolayı Güngör'e teşekkür ederek, "Hayat bir sınav, bu sınavlardan birisi de okullarımızda gerçekleşiyor. Öğrencilerimize maliyet getirmeden sınavlarını temin etmek, velilerimiz açısından son derece önemli. Ben imzaladığımız bu protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.