Kahramanmaraş'ta deprem sonrası villa yollarına özel çalışma tepki çekti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası villa yollarına özel çalışma tepki çekti

Kahramanmaraş\'ta deprem sonrası villa yollarına özel çalışma tepki çekti
Son Güncelleme: 24.08.2023 08:52

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı devam ederken, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin villaların bulunduğu bölgede asflatlama çalışması yaptığı iddia edildi. Halkın büyük bir kısmının zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğü kentte, bu özel çalışma tepkilere neden oldu. Kahramanmaraşlılar, belediyenin acil yapılması gereken diğer çalışmaları göz ardı ederek villa yollarına öncelik vermesine tepki gösterirken, belediye başkanlarından bir açıklama bekleniyor.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş, yaşanan yıkım sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Kentin birçok yerinde enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı devam ederken, halkın yarısı zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ancak bölgeden gelen bir görüntü halkın tepkisini çekti.

VİLLALARA ÖZEL ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

Güvenhabermaraş isimli sayfanın yayınladığı görüntülerde, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin villaların bulunduğu bölgede asflatlama çalışması yapıldığı iddia edildi. Deprem sonrası büyük yıkım yaşayan şehirde acil yapılacak birçok çalışma varken, belediyenin villa yollarına özel yaptığı muamele halkın tepkisini çekti.

HALKIN TEPKİSİ SERT OLDU

Görüntüleri gören Kahramanmaraşlılar, tepkilerini dile getirirken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'da konuyla ilgili bir açıklama bekliyor. Yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde belediyenin bu çalışması halk nazarında büyük bir hata.

İşte Kahramanmaraşlıların görüntülere tepkisi;

Kahramanmaraş'ta belediyenin villalara özel asfaltlama çalışması halkı çileden çıkardı
Kahramanmaraş'ta belediyenin villalara özel asfaltlama çalışması halkı çileden çıkardı
Kahramanmaraş'ta belediyenin villalara özel asfaltlama çalışması halkı çileden çıkardı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Güncel

Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta deprem sonrası villa yollarına özel çalışma tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem sonrası villa yollarına özel çalışma tepki çekti - Son Dakika
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