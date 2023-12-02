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Kahramanmaraş'ta Filistin eşarplı kız öğrenciyi servisten indiren sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Filistin eşarplı kız öğrenciyi servisten indiren sürücü gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir okul servisinde müzik açılmasını istemeyen kız öğrenciyi başındaki Filistin eşarbından rahatsız olduğunu söyleyerek servisten indiren sürücü, Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, Nefret ve Ayrımcılık Suçu nedeniyle gözaltına alındı. Ayrıca sürücüye trafik para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş\'ta Filistin eşarplı kız öğrenciyi servisten indiren sürücü gözaltına alındı
02.12.2023 - 13:47,  Güncelleme: 13:50
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Kahramanmaraş'ta, araçta müzik açılmasını istemediği için tartıştığı kız öğrenciyi başındaki Filistin eşarbından rahatsız olduğunu söyleyerek servisten indiren sürücü gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu ilçesinde okul servisinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin Valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dulkadiroglu ilçemizde bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi, okul servis aracında yaşanan olay ile alakalı servis sürücüsü hakkında adli soruşturma başlatılarak Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, Nefret ve Ayrımcılık Suçu nedeniyle gözaltına alınmış ve şahıs mahkemeye çıkarılacaktır. Ayrıca servis sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Filistin, Ulaşım, İnsan Hakları, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Filistin eşarplı kız öğrenciyi servisten indiren sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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