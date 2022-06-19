Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi babaları için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi babaları için etkinlik düzenlendi

19.06.2022 17:38
Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi babaları için etkinlik düzenlendi

Kahramanmaraş'ta kent protokolü, "Babalar Günü" dolayısıyla şehit ve gazi babalarıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta kent protokolü, "Babalar Günü" dolayısıyla şehit ve gazi babalarıyla bir araya geldi.

Dulkadiroğlu Belediyesi ev sahipliğinde Heyecan Bahçesi Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman şehit ve gazi babalarıyla sohbet etti.

Vali Coşkun, programda, şehit ve gazi babalarıyla böylesi önemli bir günde bir arada olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Celalettin Güvenç de önümüzdeki dönemin ülkenin, devletin asrı olacağını bunun için de birlik ve beraberlik içerisinde mücadelenin şart olduğunu ifade ederek, "Allah ordumuza güç versin devletimizin emrindeyiz." dedi.

Başkan Necati Okay da vatanın birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğü için şehit ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehitlerin emanetlerine kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Okay, şunları kaydetti:

"Babalar, hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Tüm benliğiyle evini ve sevdiklerini saran ulu bir çınardır. Gölgesinde huzur ve mutluluk vardır. Onlara layık iyi birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur. Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar."

Konuşmanın ardından Milletvekili Güvenç'in telefonla aradığı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit ve gazi babalarının gününü kutlayarak, "Şehit babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin emrine amadeyiz. Onlar bizim başımızın tacıdır, şehitlerimizin mukaddes emanetidir." diye konuştu.

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Başkan Güder'den örnek babalar günü buluşması Başkan Güder'den örnek babalar günü buluşması Vali Mahmut Çuhadar'dan şehit babalarına ziyaret Vali Mahmut Çuhadar'dan şehit babalarına ziyaret
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Babalar Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi babaları için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

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