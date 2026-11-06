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Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç

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Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç
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Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç
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Çin'de çok sayıda kişinin aynı anda başını kaldırıp ağzını açtığı görüntüler, "Bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak ilginç hareketlerin arkasından bir fotoğraf akımı çıktı. Turistlerin, 19 katlı bir binanın içinden geçen treni kamera açısıyla ağızlarına giriyormuş gibi göstermek için aynı anda poz verdiği anlaşıldı.

Çin'in Çongçing kentinde bulunan Liziba İstasyonu, sıra dışı görüntülere sahne oluyor. Bir binanın içinden geçen tren hattıyla tanınan bölgede turistler, aynı fotoğrafı ve videoyu çekebilmek için bir araya geliyor. Ortaya çıkan görüntüler ise uzaktan bakıldığında insanların aynı anda aynı hareketi yaptığı tuhaf bir sahneyi andırıyor.

HERKES AYNI ANDA AĞZINI AÇIYOR

Paylaşılan 12 saniyelik videonun ilk bölümünde, tren hattının yakınında duran bir kadın ağzını açarak kameraya poz veriyor. Görüntünün devamında ise aynı hareketi yapan çok sayıda kişi görülüyor. Kadınlar, erkekler ve çocuklardan oluşan kalabalığın başlarını yukarı kaldırarak ağızlarını açması, bilgisayar oyunlarındaki karakterlerin aynı komutu uyguladığı sahneleri hatırlatıyor.

Videoda ilk olarak tek bir kişinin yaptığı hareket gösterilirken ardından kameranın kalabalığa çevrilmesiyle işin boyutu ortaya çıkıyor.

MEĞER HEPSİ TRENİ YUTMAYA ÇALIŞIYORMUŞ

Dış basında yer alan haberlere göre görüntülerin sırrı, Çongçing'in en ünlü turistik noktalarından Liziba İstasyonu'nda ortaya çıkan fotoğraf akımı. Turistler, uzaktan geçen monoray trenini kameranın açısını kullanarak ağızlarına giriyormuş gibi göstermeye çalışıyor.

Trenin geçişi sırasında ağızlarını açan ziyaretçiler, doğru açı yakalandığında dev bir treni yutuyormuş izlenimi veren görüntüler elde ediyor. Aynı fotoğrafı çekmeye çalışan çok sayıda kişinin bir araya gelmesi ise ortaya alışılmadık bir kalabalık çıkarıyor.

19 KATLI BİNANIN İÇİNDEN TREN GEÇİYOR

Çongçing'deki Liziba İstasyonu'nun bu kadar ilgi görmesinin nedeni, tren hattının 19 katlı bir binanın içinden geçmesi. Kentin 2 numaralı raylı sistem hattında çalışan monoray, binanın içindeki özel bölümden geçerek yoluna devam ediyor.

Sıra dışı mimarisiyle dikkat çeken yapı, turistlerin en fazla fotoğraf çektiği noktalardan biri haline gelmiş durumda. Trenlerin binaya girip çıkması, özellikle uzaktan çekilen görüntülerde optik illüzyon oluşturuyor.

AYNI GÖRÜNTÜLER DAHA ÖNCE DE PAYLAŞILMIŞ

Yapılan dış basın araştırmasında, benzer görüntülerin yeni olmadığı da belirlendi. Şubat 2025'te yayımlanan haberlerde, turistlerin tren yutuyormuş gibi poz verdiği kalabalık görüntülere yer verilmişti. Nisan 2026'da da aynı hareketi yapan ziyaretçiler görüntülendi.

Dolayısıyla videodaki kişilerin bir simülasyonun parçası olduğu veya açıklanamayan bir olay yaşandığı yönünde herhangi bir bulgu bulunmuyor. Görüntüler, turistik bir noktada aynı fotoğrafı çekmeye çalışan insanların oluşturduğu ilginç manzarayı yansıtıyor.

Çin Halk CumhuriyetiDünyaSon Dakika

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