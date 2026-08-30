Kaldırımda sızan alkollü vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kaldırımda sızan alkollü vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı

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Sakarya’da kaldırımda sızan ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri görünce "Ben mevtayım" diyerek hastaneye gitmeyi reddeden alkollü şahıs, polis, bekçi ve zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü vatandaşın ambulans kapısında sağlık ekiplerine gösterdiği ilginç direnç ve çevredeki şaşkın bakışlar anbean kameralara yansıdı. Ekip üyelerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle ikna edilen şahıs, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’da alkolün dozunu fazla kaçırınca kaldırımda sızıp kalan bir vatandaş, kendisini kaldırmak ve tedavi etmek isteyen ekiplere zor anlar yaşattı. Kendisini 'ölü' ilan ederek hastaneye gitmeyi reddeden şahıs ekiplerle zor anlar yaşattı. 

YOLDAN GEÇENLER İHBAR ETTİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ 

Edinilen bilgilere göre, kaldırımda hareketsiz yatan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, bekçi, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaldırımda sızan alkollü vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı

"BEN MEVTAYIM" DİYEREK HASTANEYİ REDDETTİ 

Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri, yüzünü ceket veya giysisiyle kapatarak yerde yatan şahsı ayağa kaldırmak için uzun süre dil döktü. 

Kaldırımda sızan alkollü vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı

Yerden güçlükle kaldırılan ve alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan şahıs, kendisini ambulansa bindirmeye çalışan zabıta ve sağlık ekiplerine direndi. Ambulansın kapısında ekiplere "Gitmeyeceğim, ben mevtayım" diyerek tepki gösteren alkollü vatandaş, çevredekilerin gülüşmelerine ve şaşkınlığına neden oldu.

Kaldırımda sızan alkollü vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı

Ekiplerin sabırlı uğraşları sonucunda ikna edilen şahıs, kontrol amacıyla ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sakarya, Zabıta, Polis, Son Dakika

Son Dakika Sakarya Kaldırımda sızan alkollü vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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