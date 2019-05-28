Kaman İlçesinde Şehit Zekeriya Zencirli anısına futbol turnuvası düzenlendi

Kaman İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonda Şehit Zekeriya Zencirli anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Kaman İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonda Şehit Zekeriya Zencirli anısına futbol turnuvası düzenlendi.



İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı personelinin de oluşturduğu takımla katıldığı turnuva da, Ömerhacılı Spor'u mağlup eden Tatık Spor turnuvanın birincisi oldu.



Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin'inde izlediği final müsabakası sonrası dostça tamamlandı. Şehit Zekeriya Zencirli anısına düzenlenen turnuva hakkında açıklamada bulunan Kaman İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Timurhan, 8 takımın 16 maç sonunda şampiyonluğa ulaştığını söyledi.



Kupa Törenine Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Belediye Başkanı Necati Çolak, Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı Sinan Timurhan, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda seyirci katıldı. Zekeriya Zencirli, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırındaki üs bölgesine sızma girişimi sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. - KIRŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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