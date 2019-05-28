Son Dakika Haberleri: Kaman İlçesinde Şehit Zekeriya Zencirli anısına futbol turnuvası düzenlendi
Son Dakika Spor Haber

Kaman İlçesinde Şehit Zekeriya Zencirli anısına futbol turnuvası düzenlendi

2 saat önce

Kaman İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonda Şehit Zekeriya Zencirli anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Kaman İlçesinde Şehit Zekeriya Zencirli anısına futbol turnuvası düzenlendi, System.String[]
Kaman İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonda Şehit Zekeriya Zencirli anısına futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı personelinin de oluşturduğu takımla katıldığı turnuva da, Ömerhacılı Spor'u mağlup eden Tatık Spor turnuvanın birincisi oldu.

Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin'inde izlediği final müsabakası sonrası dostça tamamlandı. Şehit Zekeriya Zencirli anısına düzenlenen turnuva hakkında açıklamada bulunan Kaman İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Timurhan, 8 takımın 16 maç sonunda şampiyonluğa ulaştığını söyledi.

Kupa Törenine Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Belediye Başkanı Necati Çolak, Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı Sinan Timurhan, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda seyirci katıldı. Zekeriya Zencirli, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırındaki üs bölgesine sızma girişimi sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
Futbol, Kaman, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı Başakşehir, Slimani'nin peşinde iddiası Galatasaray'da Sinan Gümüş dönemi sona erdi Gyan, Kayserispor'a haciz gönderdi, avukat devreye girince ikinci kez süre istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:46:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaman İlçesinde Şehit Zekeriya Zencirli anısına futbol turnuvası düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]