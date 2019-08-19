Son Dakika Haberleri: Kamıştan gemi, boğazdan geçecek
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Kamıştan gemi, boğazdan geçecek

41 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz'in tasarladığı, 'ABORA-IV' adlı kamıştan yapılan replika geminin, Karadeniz'e açılıp, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek, Ege Denizi'ne ulaşacağı açıklandı.

Kamıştan gemi, boğazdan geçecek, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz'in tasarladığı, 'ABORA-IV' adlı kamıştan yapılan replika geminin, Karadeniz'e açılıp, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek, Ege Denizi'ne ulaşacağı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz'in antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek, tasarladığı, 'ABORA-IV' adlı kamıştan yapılan mamul replika geminin, rüzgara karşı yol alabildiğini kanıtlamak ve zamanında Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'e geçerek, Tuna Nehri'ne kadar uzanan ticaret hattını kullandıklarını ortaya koymak üzere yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, "Geminin 'Sword sailing' adı verilen denizcilik yöntemiyle Karadeniz'e açılıp, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerek Ege Denizi'ne ulaşmasının planlandığı öğrenilmiştir. Gemi projesinin sahibi ve yöneticisi Dr. Görlitz, 'Sailing for Peace and International Understanding' sloganıyla yola çıkmış olup, 20 yıldır bu konuda çalışmaktadır. ABORA-IV adlı geminin yapılacak kontrolleri takiben yarın öğleden sonra Kalamış Marina'ya varmasının beklendiği öğrenilmiştir" denildi.


Ege Denizi, Karadeniz, Çanakkale, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:26 Kaynak: DHA
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