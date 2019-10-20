Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Çine ilçesinde, kamyonetle çarpışıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Göster Başar Okyay (52) için, Çine Merkez Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazına, AK Parti Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Çine Belediye Başkanı CHP'li Enver Salih Dinçer ve Okyay'ın yakınları katıldı. Okyay'ın ailesi, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Çine Müftüsü Mehmet Atay 'ın cenaze namazını kıldırmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan Göster Başar Okyay'ın cenazesi, Karakollar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın),