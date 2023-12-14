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Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı - Son Dakika
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Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek son 16'ya kaldı.

14.12.2023 - 22:37,  Güncelleme: 22:58
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaştı.

FERDİ PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.

Fenerbehçe, Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı

TADIC PENALTIDAN ATTI

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic durumu 2-0 yaptı.

Fenerbehçe, Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı

DZEKO'DAN DOUBLE

Attığı gollerin moraliyle daha baskılı oynayan sarı-lacivertliler, Dzeko'nun 2 dakika içinde kaydettiği gollerle durumu 4-0 yaptı ve mücadeleden tur atlayarak ayrıldı.

Fenerbehçe, Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
Spartak Trnava\'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi\'nde son 16\'ya kaldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
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Spartak Trnava, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı - Son Dakika
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