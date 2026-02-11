Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu - Son Dakika
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

11.02.2026 14:59
Haber Videosu

'Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının ardından oyuncu dostları taziye için bir araya geldi. Oyuncu Deniz Çakır'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

45 yaşındaki ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

YAKIN DOSTLARI EVİNE AKIN ETTİ

Arslan'ın ardından sanat camiası yasa boğuldu. Yakın dostları taziye ziyaretinde bulunmak üzere ünlü oyuncunun evine gitti. Deniz Çakır'ın gözyaşlarını tutamadığı görülürken, Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu da destek olmak için acılı ailenin yanındaydı.

POYRAZ KARAYEL İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Kanbolat Görkem Arslan, 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

    Yorumlar (3)

  • 12karaoglan 12karaoglan:
    kuruluş osmnada ki rolü çok güzeldi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 20 0 Yanıtla
  • Banu null Banu null:
    mekanı cennet olsun 5 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Adamlar taziye evinde bile kameraları takip edebiliyorlar helal olsun 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
16:07
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
