Son Dakika Haberleri: Kanyonda suya kapılarak kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Kanyonda suya kapılarak kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

1 saat önce

Kanyonda suya kapılarak kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı BİLECİK - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan Ekrem Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kanyonda suya kapılarak kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı BİLECİK - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan Ekrem Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Eskişehir'den Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'nu geçmek isteyen ikisi kadın 5 kişi sel suyunun gelmesiyle yükselen suyun akıntısına kapıldı. Bir süre sürüklenen 5 kişiden Serpil Koç, kendi imkanları ile çıkarak durumu köylülere haber verdi. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen köylüler akıntıya kapılan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu sudan çıkarttı. Sel suyuna kapılarak sürüklenen Ekrem Öztürk'e ise ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi ekipleri kayıp vatandaşı aramak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında Öztürk'ün cesedine kaybolduğu alanın 300 metre ilerisinde kayalıkların arasında ulaşıldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında Öztürk'ün cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Ardından Öztürk'ün cesedi Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekrem Öztürk, Harmankaya, Yenipazar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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