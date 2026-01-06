Kapalıçarşı'ya yeni operasyon! 68 kişi gözaltında, 340 milyon TL'ye el konuldu - Son Dakika
Kapalıçarşı'ya yeni operasyon! 68 kişi gözaltında, 340 milyon TL'ye el konuldu

06.01.2026 10:09
Kapalıçarşı bölgesinde 'kara para' aklama iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 80 lişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yeni operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken 340 milyon liralık malvarlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı'ya dördüncü dalga operasyon yapıldı.

PARALARI AKLAYIP KRİPTO OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARDILAR

Dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin, paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri, 20 şehirde operasyon düğmesine bastı. İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Rize, Samsun, Isparta, Batman, Elazığ, Sakarya, Düzce'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Emniyet güçleri hakkında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68'ini gözaltına aldı. Gözaltı listesinde ismi bulunan iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

340 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Aynı zamanda tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu. El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunduğu öğrenildi. Bu malvarlıklarının değerinin 340 milyon lira olduğu bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir." denildi.

KAPALIÇARŞI'DA KARA PARA AKLAMA İDDİALARI

İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklandığı iddialarına yönelik daha önce de benzer operasyonlar yapılmıştı. Kasım ayında yapılan son operasyonda şüphelilere yine benzer suçlamalar yöneltilmişti. MASAK ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarılmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 26'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Kaynak: DHA

