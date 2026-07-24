Kapalıçarşı'da bir bardak limonataya ödediği paraya isyan etti: Fiyatlar Monako'yu geçmiş - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da bir bardak limonataya ödediği paraya isyan etti: Fiyatlar Monako'yu geçmiş

24.07.2026 07:49
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Kapalıçarşı'da bir kafeteryaya oturan vatandaş, bir bardak limonataya 6,5 Euro (yaklaşık 350 TL) hesap gelmesine isyan etti. O anları kaydeden kişi, "Fiyatlar Monako'yu geçmiş. 350 lira şu, sizce değiyor mu?" diyerek turistik mekanlardaki fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler, döviz bazlı tarifeler ve fiyat artışları üzerine büyük bir tartışma başlattı.

İstanbul'un en yoğun ve turistik noktalarından biri olan Kapalıçarşı'da çekilen bir görüntü, fiyat artışlarının geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. 

Tarihi yarımadayı gezmek ve dinlenmek için çarşı içindeki bir kafeteryaya oturan vatandaş, sipariş ettiği bir bardak limonata için ödediği hesabı görünce büyük bir şok yaşadı. Mermer bir masanın üzerinde duran limonatayı kamerasına kaydeden kişi, turistik mekanlardaki fiyatlandırmanın ulaştığı boyutu takipçileriyle paylaştı.

"FİYATLAR MONAKO'YU GEÇMİŞ" İSYANI

Görüntüyü kaydeden vatandaş, sadece bir bardak limonata içmek için kendisinden 6,5 Euro, yani yaklaşık 350 lira talep edildiğini belirterek duruma isyan etti. Fiyatların geldiği seviyeyi sert bir dille eleştiren vatandaş, bu rakamların Avrupa'nın en pahalı şehirleriyle bile yarıştığını vurgulayarak "Fiyatlar Monako'yu geçmiş. 350 lira şu, sizce değiyor mu?" sözleriyle sitemini dile getirdi.

TURİSTİK BÖLGELERDEKİ FİYAT POLİTİKASI TARTIŞMA YARATTI

Vatandaşın bu sitemkar sözleri, turistik bölgelerde uygulanan yüksek fiyat politikalarını yeniden gündeme taşıdı. Hem yerli hem de yabancı turistlere yönelik uygulanan bu fiyatlandırmalar, bir bardak serinletici içeceğin bile lüks haline gelmesine neden oluyor. 

Kafeteryalardaki döviz bazlı fiyatlandırmaların, vatandaşların tarihi ve turistik mekanlarda vakit geçirmesini giderek zorlaştırdığı bu görüntülerle bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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Son Dakika Kapalıçarşı Kapalıçarşı'da bir bardak limonataya ödediği paraya isyan etti: Fiyatlar Monako'yu geçmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aykut koçak aykut koçak:
    burası türkiye müslüman ülkesi...fiyatını öğrenmeden hiç birşey yiyip içmeyeceksin..sonra markette 10 liraya satılan limonatayı 350 tl ye kkalarlar adama elhamdülillah 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK Ahmet Duran CELIK:
    sipariş vermeden önce fiyatları giriyorsunuz ve yine de sipariş veriyorsunuz sonrada fiyatlardan şikayet ediyorsunuz. sonuçta kimse kimseye zorla bir şey satmıyor. Alma kardeşim sen de 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da bir bardak limonataya ödediği paraya isyan etti: Fiyatlar Monako'yu geçmiş - Son Dakika
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