Kapalıçarşı'da bir bardak limonataya ödediği paraya isyan etti: Fiyatlar Monako'yu geçmiş

İstanbul'un en yoğun ve turistik noktalarından biri olan Kapalıçarşı'da çekilen bir görüntü, fiyat artışlarının geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarihi yarımadayı gezmek ve dinlenmek için çarşı içindeki bir kafeteryaya oturan vatandaş, sipariş ettiği bir bardak limonata için ödediği hesabı görünce büyük bir şok yaşadı. Mermer bir masanın üzerinde duran limonatayı kamerasına kaydeden kişi, turistik mekanlardaki fiyatlandırmanın ulaştığı boyutu takipçileriyle paylaştı.

"FİYATLAR MONAKO'YU GEÇMİŞ" İSYANI

Görüntüyü kaydeden vatandaş, sadece bir bardak limonata içmek için kendisinden 6,5 Euro, yani yaklaşık 350 lira talep edildiğini belirterek duruma isyan etti. Fiyatların geldiği seviyeyi sert bir dille eleştiren vatandaş, bu rakamların Avrupa'nın en pahalı şehirleriyle bile yarıştığını vurgulayarak "Fiyatlar Monako'yu geçmiş. 350 lira şu, sizce değiyor mu?" sözleriyle sitemini dile getirdi.

TURİSTİK BÖLGELERDEKİ FİYAT POLİTİKASI TARTIŞMA YARATTI

Vatandaşın bu sitemkar sözleri, turistik bölgelerde uygulanan yüksek fiyat politikalarını yeniden gündeme taşıdı. Hem yerli hem de yabancı turistlere yönelik uygulanan bu fiyatlandırmalar, bir bardak serinletici içeceğin bile lüks haline gelmesine neden oluyor.

Kafeteryalardaki döviz bazlı fiyatlandırmaların, vatandaşların tarihi ve turistik mekanlarda vakit geçirmesini giderek zorlaştırdığı bu görüntülerle bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.